    माघ मेला 2026: प्रयागराज, रामबाग व झूसी में पवन समेत 7 जोड़ी ट्रेनों का अस्थायी ठहराव

    By Gopal Tiwari Edited By: Ajit kumar
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 07:13 PM (IST)

    Special Train Arrangement: माघ मेला 2026 के अवसर पर प्रयागराज रामबाग और झूसी स्टेशनों पर पवन एक्सप्रेस सहित सात जोड़ी ट्रेनों को अस्थायी ठहराव दिया गय ...और पढ़ें

    Hero Image

    Prayagraj Train Halt: महत्वपूर्ण ट्रेनों को माघ मेला अवधि के लिए विशेष रूप से रोका जाएगा। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Indian Railways News: माघ मेला 2026 के मद्देनज़र श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं। प्रयागराज माघ मेला में आने-जाने वाले यात्रियों को सहूलियत देने के लिए प्रयागराज, रामबाग एवं झूसी स्टेशनों पर पवन एक्सप्रेस सहित सात जोड़ी ट्रेनों को अस्थायी ठहराव की सुविधा प्रदान की गई है।

    इस संबंध में पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि जनवरी और फरवरी 2026 के दौरान विभिन्न तिथियों में चलने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को माघ मेला अवधि के लिए विशेष रूप से रोका जाएगा।

    अस्थायी ठहराव पाने वाली ट्रेनों में जयनगर–लोकमान्य तिलक पवन एक्सप्रेस, सीतामढ़ी–आनंद विहार लिच्छवी एक्सप्रेस, जयनगर–नई दिल्ली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, दरभंगा–पुणे एक्सप्रेस, रक्सौल–लोकमान्य तिलक अंत्योदय एक्सप्रेस और दरभंगा–अहमदाबाद अंत्योदय एक्सप्रेस शामिल हैं। ये सभी ट्रेनें अपने अप और डाउन मार्ग में निर्धारित तिथियों पर प्रयागराज रामबाग एवं झूसी स्टेशनों पर रुकेंगी।

    रेलवे के इस फैसले से बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली की ओर से प्रयागराज माघ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। यात्रियों को बिना अतिरिक्त यात्रा परेशानी के मेला क्षेत्र तक पहुंचने में आसानी होगी।

    रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले ट्रेन की तिथि और ठहराव से जुड़ी जानकारी अवश्य जांच लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो।