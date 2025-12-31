भोज खाकर लौटे भाइयों का घर आग में स्वाहा, कपड़े-नकदी समेत सब जलकर खाक

संवाद सहयोगी, कुढ़नी। भोज खाने गए दो भाई घर जब वापस लौटे तो उनका घर धू-धू कर जल रहा था। दोनों भाइयों ने आशंका जताई कि उनके घर को किसी असामाजिक तत्वों ने जला दिया है। मामला कुढ़नी थाना क्षेत्र के किशुनपुर मधुवन गांव का है।

घटना के संबंध में 84 वर्षीय धर्मदेव सिंह एवं राम नन्दन सिंह ने बताया कि हम दोनों भाई बगल में एक भोज में गए थे। इस बीच भोज खाकर लौटे तो घर को जलता देख दोनों अवाक रह गए। दोनों भाई घर जलता देख पहले ग्रामीणों के सहयोग से बुझाने का प्रयास किया, लेकिन लपटें इतनी तेज निकल रही थी कि आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था।

कपड़े, बर्तन, नकदी समेत सभी कुछ जल कर खाक इस बीच डायल 112 और फायरबिग्रेड को सूचना दी गई। फायरब्रिगेड ने आग पर काबू पाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन देखते ही देखते घर धू-धू कर जल गया। इस अग्निकांड में अन्य, कपड़े, बर्तन, नकदी समेत सभी कुछ जल कर खाक हो गया।

इस मामले में पीड़िता ने कुढ़नी थाना में अज्ञात लोगों के खिलाफ सनहा दर्ज करने का आवेदन दिया है। इस मामले में पूर्व मंत्री सह स्थानीय विधायक केदार प्रसाद गुप्ता ने अंचलाधिकारी सह दण्डाधिकारी अनिल कुमार संतोषी को फोन पर जानकारी देते हुए अविलंब सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाने की मांग की है।