Indian Railways: अवध एक्सप्रेस के Coach Position में बदलाव, यात्रा से पहले जरूर जान लें

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। IRCTC, Indian Railways: बरौनी से बांद्रा जाने वाली 19038 अवध एक्सप्रेस के कोच की मार्शलिंग रविवार को बदल दी गई। हर दिन इस ट्रेन की एसी कोच आगे की तरफ रहती थी, लेकिन रविवार को सारा कोच पीछे कर दिया गया।

इसके कारण यात्रियों के बीच अपनी बर्थ तक तक पहुंचने में परेशानी हुई। इसको लेकर यात्रियों के बीच कुछ देर के लिए अफरातफरी मच गई। वहीं कोच इंडिकेशन बोर्ड पर भी ट्रेन खड़ी होने के बाद डिस्प्ले दिखी। इसके चलते भी यात्रियाें के बीच भागमभाग की स्थिति पैदा हुई।

यह ट्रेन हमेशा की तरह दो नंबर प्लेटफार्म पर आती है। रविवार की सुबह भी 15 मिनट लेट दो नंबर पर लगी। पहले की तरह यात्री एसी आगे समझ कर खड़े थे। कोच इंडिकेशन बोर्ड पर केवल ट्रेन का नाम दिख रहा था।

ट्रेन जब रुकी तो इंजन के तरफ से जनरल, स्लीपर देख यात्री घबड़ा गए। पता चला कि स्लीपर के पीछे एसी के सारे कोच लगे हैं। फिर आगे से भाग कर सभी यात्री पीछे की तरफ गए। इसक शिकायत करने पर स्टेशन मास्टर पहुंचे और सभी यात्रियों के चढ़ने के बाद ट्रेन रवाना किया।

इस बात की सूचना मिलने पर रेल अधिकारी के आदेश पर एरिया अफसर रविशंकर महतो ने सभी ट्रेनों के एसी-स्लीपर कोच के बारे में उद्घोषणा कराने का आदेश दिया है। सवाल उठाता है कि अवध एक्सप्रेस की सभी एसी कोच आगे की जगह अगर पीछे लगी थी तो स्टेशन मास्टर को इसकी घोषणा करानी चाहिए थी।