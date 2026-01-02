Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत: एचटी कनेक्शन के लिए अब नहीं लगानी होगी पटना की दौड़

    By Gopal Tiwari Edited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 07:44 PM (IST)

    बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को हाईटेंशन कनेक्शन के लिए अब पटना के विद्युत निरीक्षणालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पहले 10 किलोवाट से अधिक के कनेक्शन क ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    कनेक्शन मिलने में तेजी आएगी और लंबित मामलों की समस्या भी दूर होगी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। HT electricity connection Bihar: हाईटेंशन (एचटी) बिजली कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब 10 किलोवाट या उससे अधिक के कनेक्शन के सत्यापन के लिए पटना नहीं जाना पड़ेगा। 

    सरकार ने यह जिम्मेदारी पटना से हटाकर संबंधित सर्कल स्तर पर तैनात विद्युत अधीक्षण अभियंताओं को सौंप दी है। इससे उपभोक्ताओं को कनेक्शन मिलने में तेजी आएगी और लंबित मामलों की समस्या भी दूर होगी।

    अब तक एचटी कनेक्शन के लिए विद्युत निरीक्षणालय का सत्यापन पटना में पदस्थ एक ही इंस्पेक्टर के भरोसे था। कार्यभार अधिक होने के कारण अक्सर किसी न किसी उपभोक्ता का कनेक्शन लटका रहता था। पटना से मेलाचार और अनुमोदन के इंतजार में प्रक्रिया लंबी खिंच जाती थी। इस व्यवस्था को समाप्त करते हुए सरकार ने सभी सर्कल को अधिकार दे दिया है।

    सरकार के सचिव ने इस संबंध में मुजफ्फरपुर सर्कल के विद्युत अधीक्षण अभियंता पंकज राजेश समेत राज्य के सभी सर्कल के अधीक्षण अभियंताओं को पत्र भेजकर आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। सचिव के अनुसार राज्य में नए प्रतिष्ठान तेजी से खुल रहे हैं और बिजली उपभोक्ताओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इससे विद्युत निरीक्षणालय पर काम का अत्यधिक दबाव बढ़ गया था, जिसके चलते कनेक्शन देने में देरी हो रही थी।

    नई व्यवस्था के तहत हाईटेंशन कनेक्शन से जुड़े सत्यापन और निरीक्षण का कार्य अब अंचल स्तर पर ही किया जाएगा। इससे न केवल प्रक्रिया सरल होगी, बल्कि उपभोक्ताओं को समय पर कनेक्शन भी मिल सकेगा। यह व्यवस्था बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी के साथ-साथ नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पर भी लागू होगी।

    इन सर्कलों को सौंपा गया अतिरिक्त प्रभार

    • विद्युत अधीक्षण अभियंता, एसटीएफ, मुजफ्फरपुर : मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और छपरा अंचल
    • विद्युत अधीक्षण अभियंता, एसटीएफ, दरभंगा : समस्तीपुर, बेगूसराय और दरभंगा अंचल
    • विद्युत अधीक्षण अभियंता, एसटीएफ, सहरसा : सहरसा, पूर्णिया और किशनगंज अंचल
    • विद्युत अधीक्षण अभियंता, एसटीएफ, बिहार शरीफ : बिहार शरीफ अंचल
    • विद्युत अधीक्षण अभियंता, एएसटीएफ, गया : गयाजी, औरंगाबाद और सासाराम अंचल
    • विद्युत अधीक्षण अभियंता, एसटीएफ, भागलपुर : भागलपुर, मुंगेर और जमुई अंचल

    नई व्यवस्था से औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अब एचटी कनेक्शन की प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक तेज और सुगम हो जाएगी।