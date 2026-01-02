Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की आवाज में फर्जी वीडियो, अब मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार हुआ शख्स

    By Sanjiv kumarEdited By: Dharmendra Singh
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 08:39 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर साइबर पुलिस ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की आवाज का दुरुपयोग कर एआई तकनीक से फर्जी वीडियो/ऑडियो बनाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार क ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर। राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम स्वरूप आवाज का दुरूपयोग करते हुए एआई तकनीक के माध्यम से वीडियो व आडियो एडिट कर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने के मामले में साइबर थाने की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है।

    मामले में साइबर थाने में प्राथमिकी करने के बाद आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में आरोपित की पहचान बोचहां भगवानपुर के प्रमोद कुमार राज के रूप में हुई है। उसके पास से घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल भी जब्त किया गया है।

    वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने इसकी जानकारी दी। इससे संबंधित जारी प्रेस विज्ञिप्ति में कहा गया कि दो जनवरी को इंटरनेट मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी मिली।

    उक्त एआइ जेनरेटेट फर्जी वीडियो का उद्देश्य आम जनता में भ्रम फैलाने व देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों की गरिमा, प्रतिष्ठा एवं विश्वास को ठेस पहुंचाना था। लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास उत्पन्न करना तथा सामाजिक सौहार्द एवं कानून-व्यवस्था को प्रभावित करना है।

    इस प्रकार की फर्जी डिजिटल सामग्री के माध्यम से राष्ट्र विरोधी भावना, अफवाह एवं सामाजिक अशांति फैलने की प्रबल संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता था।

    उक्त घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक (साइबर) के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा तकनीकी बिंदुओं पर साक्ष्य संकलन कर त्वरित कार्रवाई करते घटना में संलिप्त बदमाश प्रमोद कुमार राज को पकड़ा गया।

    घटना में प्रयुक्त मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है। इस संदर्भ में साइबर थाना में प्राथमिकी कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। आरोपित का पूर्व का रिकार्ड खंगाला जा रहा है। इसके लिए बोचहां समेत अन्य थानों से संपर्क स्थापित किया गया है। पुलिस का कहना है कि पूर्व का लंबित मामला सामने आने के बाद उसे रिमांड पर लेने की कवायद की जाएगी।