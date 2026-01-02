प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की आवाज में फर्जी वीडियो, अब मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार हुआ शख्स

संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर। राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम स्वरूप आवाज का दुरूपयोग करते हुए एआई तकनीक के माध्यम से वीडियो व आडियो एडिट कर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने के मामले में साइबर थाने की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है।

मामले में साइबर थाने में प्राथमिकी करने के बाद आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में आरोपित की पहचान बोचहां भगवानपुर के प्रमोद कुमार राज के रूप में हुई है। उसके पास से घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल भी जब्त किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने इसकी जानकारी दी। इससे संबंधित जारी प्रेस विज्ञिप्ति में कहा गया कि दो जनवरी को इंटरनेट मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी मिली। उक्त एआइ जेनरेटेट फर्जी वीडियो का उद्देश्य आम जनता में भ्रम फैलाने व देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों की गरिमा, प्रतिष्ठा एवं विश्वास को ठेस पहुंचाना था। लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास उत्पन्न करना तथा सामाजिक सौहार्द एवं कानून-व्यवस्था को प्रभावित करना है।

इस प्रकार की फर्जी डिजिटल सामग्री के माध्यम से राष्ट्र विरोधी भावना, अफवाह एवं सामाजिक अशांति फैलने की प्रबल संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता था। उक्त घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक (साइबर) के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा तकनीकी बिंदुओं पर साक्ष्य संकलन कर त्वरित कार्रवाई करते घटना में संलिप्त बदमाश प्रमोद कुमार राज को पकड़ा गया।