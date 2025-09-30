चुनावी अलर्ट के बीच धड़ल्ले से बनाई जा रही नकली शराब, पति-पत्नी और सास सहित चार गिरफ्तार

मुजफ्फरपुर में आगामी चुनाव और त्योहारों को देखते हुए नकली शराब का कारोबार जोरों पर है। पुलिस ने एक युवक उसकी पत्नी सास और बहन को 224 बोतल नकली शराब के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि यह शराब स्प्रिट से बनाई गई थी और पप्पू सहनी की फैक्ट्री से लाई जा रही थी। पुलिस ने फैक्ट्री की तलाश शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। आगामी विधानसभा चुनाव और पर्व-त्योहार को लेकर जिले में नकली शराब बनाने का काम धड़ल्ले से चल रहा है। अलग-अलग जगहों से बोतल, रैपर, और ढक्कन लाकर स्प्रिट और केरामेल की मदद से शराब बनाई जा रही है। इसका पर्दाफाश सोमवार को तब हुआ जब ऑटो से शराब की डिलीवरी देने दरभंगा के मब्बी जा रहे एक युवक को उसकी पत्नी, सास और बहन के साथ गिरफ्तार किया गया।

उत्पाद विभाग की विशेष टीम ने गायघाट थाना के मैठी टोल प्लाजा के पास से सभी को नकली शराब के साथ गिरफ्तार किया। ऑटो की तलाशी में बैग और झोला से 224 बोतल मिलावटी नकली इंपीरियल ब्लू और रायल स्टैग ब्रांड की अंग्रेजी शराब मिली। यह शराब स्प्रिट से बनाई गई थी। शराब और ऑटो को जब्त कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद छापेमारी नकली शराब की बिक्री में गिरफ्तार सरोज साह गायघाट के बाघाखाल का निवासी है। वह फिलहाल अहियापुर थाना क्षेत्र के शेखपुर ढाब में रहता है। वहीं, उसकी पत्नी सीता देवी का पता नगर थाना के अखाड़ाघाट बताया गया है।

उसकी बहन गायघाट थाना के बाघाखाल की संगीता देवी उर्फ सुधा देवी और सास अहियापुर के शेखपुर ढाब की उर्मिला देवी है। सरोज ने टीम को बताया कि वह अहियापुर थाना के शेखपुर इलाके में कोई पप्पू सहनी की नकली अंग्रेजी शराब फैक्ट्री से शराब लेकर दरभंगा के मब्बी में डिलीवरी देने जा रहा था।

उसकी निशानदेही पर टीम ने शेखपुर ढाब इलाके में छापेमारी की। टीम को नकली शराब फैक्ट्री नहीं मिली। उत्पाद इंस्पेक्टर दीप कुमार सिंह ने बताया कि सभी धंधेबाजों के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम की धारा में अभियोग दर्ज कर जेल भेज दिया गया है।