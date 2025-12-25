फरवरी में होगा ‘उमंग 2026’, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में तीन चरणों की प्रतियोगिता
बिहार के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नए साल में राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता उमंग 2026 का आयोजन होगा। प्रतियोगिता तीन चरणों में होगी: कॉ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Engineering College Competition Bihar: प्रदेश के इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नए वर्ष में राज्य स्तरीय खेलकूद, लिटरेरी और कल्चरल प्रतियोगिता ‘उमंग 2026’ का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में होगी। इसमें छात्र-छात्राओं के साथ-साथ शिक्षक भी भाग लेंगे।
उमंग 2026 का आयोजन तीन चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में कॉलेज स्तर पर प्रतियोगिताएं होंगी, इसके बाद प्रमंडल स्तर पर मुकाबले कराए जाएंगे। प्रमंडल स्तर पर विजेता टीमें और प्रतिभागी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे।
जनवरी से शुरू होगा पहला चरण
पॉलिटेक्निक कॉलेजों में संस्थान स्तरीय प्रतियोगिता जनवरी के पहले सप्ताह से शुरू होगी, जबकि इंजीनियरिंग कॉलेजों में यह मुकाबले 9 से 12 जनवरी के बीच आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद 15 से 19 जनवरी तक प्रमंडल स्तरीय प्रतियोगिताएं होंगी।
तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए एमआईटी मुजफ्फरपुर को आयोजन स्थल बनाया गया है, जबकि पॉलिटेक्निक कॉलेजों के लिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मोतिहारी को नोडल केंद्र निर्धारित किया गया है। इसे लेकर विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने सभी संस्थानों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
एमआईटी के प्राचार्य डॉ. एम. के. झा ने कहा कि उमंग जैसी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विभागीय निर्देश के अनुसार नए वर्ष में इसका सफल आयोजन किया जाएगा।
टीम और व्यक्तिगत दोनों वर्गों में होंगे मुकाबले
खेलकूद प्रतियोगिताएं टीम और व्यक्तिगत दोनों श्रेणियों में आयोजित होंगी। छात्र और छात्राओं के लिए अलग-अलग वर्ग बनाए गए हैं। क्रिकेट का आयोजन केवल छात्रों के लिए किया जाएगा।
टीम इवेंट
क्रिकेट (केवल छात्र)
- वॉलीबॉल
- बैडमिंटन
- टेबल टेनिस
- कबड्डी (मैट अनिवार्य)
- रिले रेस (4×100 मीटर, 4×400 मीटर)
व्यक्तिगत इवेंट
- कैरम, चेस
- 100, 200, 400 मीटर स्प्रिंट
- लॉन्ग जंप, हाई जंप
- जैवलिन थ्रो, शॉटपुट, डिस्कस थ्रो
- व्यक्तिगत स्पर्धाओं में विजेता और प्रथम उपविजेता को अगले चरण के लिए भेजा जाएगा।
लिटरेरी और कल्चरल एक्टिविटी
- निबंध लेखन (हिंदी, अंग्रेजी)
- कहानी लेखन (हिंदी, अंग्रेजी)
- ग्रुप डिस्कशन (अंग्रेजी)
- डिबेट, एक्सटेंपोर (अंग्रेजी)
- क्विज
- पेंटिंग
- गायन प्रतियोगिता
- पोस्टर मेकिंग
- शिक्षकों के लिए प्रतियोगिताएं
- क्रिकेट (केवल पुरुष)
- वॉलीबॉल (पुरुष व महिला)
- बैडमिंटन (पुरुष व महिला)
- कैरम, चेस
- टेबल टेनिस
- 100 और 200 मीटर दौड़
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।