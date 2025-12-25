फरवरी में होगा ‘उमंग 2026’, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में तीन चरणों की प्रतियोगिता

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Engineering College Competition Bihar: प्रदेश के इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नए वर्ष में राज्य स्तरीय खेलकूद, लिटरेरी और कल्चरल प्रतियोगिता ‘उमंग 2026’ का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में होगी। इसमें छात्र-छात्राओं के साथ-साथ शिक्षक भी भाग लेंगे।

उमंग 2026 का आयोजन तीन चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में कॉलेज स्तर पर प्रतियोगिताएं होंगी, इसके बाद प्रमंडल स्तर पर मुकाबले कराए जाएंगे। प्रमंडल स्तर पर विजेता टीमें और प्रतिभागी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। जनवरी से शुरू होगा पहला चरण पॉलिटेक्निक कॉलेजों में संस्थान स्तरीय प्रतियोगिता जनवरी के पहले सप्ताह से शुरू होगी, जबकि इंजीनियरिंग कॉलेजों में यह मुकाबले 9 से 12 जनवरी के बीच आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद 15 से 19 जनवरी तक प्रमंडल स्तरीय प्रतियोगिताएं होंगी।

तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए एमआईटी मुजफ्फरपुर को आयोजन स्थल बनाया गया है, जबकि पॉलिटेक्निक कॉलेजों के लिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मोतिहारी को नोडल केंद्र निर्धारित किया गया है। इसे लेकर विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने सभी संस्थानों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।