    छठ पर आसान रहेगी यात्रा, 30 नवंबर तक चलेगी आनंद विहार-मुजफ्फरपुर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन

    By Amrendra Tiwari Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 11:59 PM (IST)

    दीपावली और छठ पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने आठ जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। मुजफ्फरपुर-आनंद विहार स्पेशल ट्रेन अब 30 नवंबर तक चलेगी। मुंबई आसनसोल राजकोट साबरमती और इतवारी से बिहार के लिए विशेष ट्रेनें चलेंगी। यात्री समय सारणी में ट्रेनों का समय देख सकते हैं।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने आठ जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की है।

    मुजफ्फरपुर से आनंद विहार के लिए चल रही स्पेशल ट्रेनों की अवधि में भी विस्तार किया गया है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि मुजफ्फरपुर-आनंद विहार स्पेशल (गाड़ी सं. 05283/05284) की अवधि बढ़ाई गई है। अब ये ट्रेनें 30 नवंबर तक संचालित होंगी।

    विशेष ट्रेनों से दीपावली और छठ पर घर जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और भीड़ का दबाव कम होगा।

    प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि मुंबई, आसनसोल, राजकोट, साबरमती और इतवारी से बिहार के विभिन्न शहरों के लिए विशेष ट्रेनें चलेंगी।

    इनमें लोकमान्य तिलक-मुजफ्फरपुर एसी स्पेशल, सीएसएमटी-आसनसोल एसी स्पेशल, राजकोट-बरौनी स्पेशल, साबरमती-पटना स्पेशल और इतवारी-जयनगर स्पेशल प्रमुख हैं।

    ये ट्रेनें अक्टूबर से नवंबर 2025 के बीच सप्ताह के निर्धारित दिनों में संचालित होंगी, ताकि त्योहार के समय यात्रियों को सीटों की दिक्कत न हो।

    यात्री समय सारणी में ट्रेन का समय देख सकते है। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए यह कदम उठाया गया हैं।