16 करोड़ की लागत से होगा डुमरी-सकरी सड़क का कायाकल्प, मजफ्फरपुर से हाजीपुर-पटना जाने वालों को होगा फायदा

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। अब डुमरी-सकरी रोड में जलजमाव की समस्या कभी नहीं होगी। दरअसल, इस मार्ग में नाले का निर्माण व सड़क जीर्णोद्धार का कार्य शुरू कराया गया है। छह माह में कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद हाजीपुर-पटना जाने के लिए यह वैकल्पिक मार्ग होगा। इससे रामदयालु से भी ट्रैफिक लोड कम होगा और जाम की समस्या समाप्त होगी।

डुमरी-सकरी रोड का जीर्णोद्धार व नाला निर्माण का कार्य करीब 16 करोड़ रुपये से किया जा रहा है। इसमें 1.9 किलोमीटर लंबा नाला बनाया जा रहा है। इसकी चौड़ाई भी दो मीटर से अधिक रखी गई है। जलजमाव की समस्या पूरी तरह समाप्त पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता ई. गणेशजी ने बताया फरदो की ओर से नाले का निर्माण शुरू कराया गया है। इसे फरदो से ही जोड़ा जाएगा ताकि जलनिकासी की समस्या नहीं हो। पानी नाले से होकर सीधे फरदो नाला में गिरेगा।

इस कार्य की नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। इसके बाद जलजमाव की समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। सड़क के जीर्णोद्धार का भी काम किया जाना है। इसकी भी तैयारी चल रही है। विदित हो कि इस मार्ग में कुढ़नी विधायक सह पूर्व मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता का भी आवास है। उन्होंने भी अपने स्तर से कई बार इस सड़क के जीर्णोद्धार को लेकर विभाग से पत्राचार किया था। पिछले दिनों इसकी स्वीकृति मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया पूरा करते हुए काम शुरू कराया गया।