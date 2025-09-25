Language
    Responding Trump Tariff: बच्चा-बच्चा होगा तैयार, उद्योग विभाग बताएगा स्वदेशी उत्पादों का महत्व

    By Amrendra Tiwari Edited By: Ajit kumar
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 05:23 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर में उद्योग विभाग ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्कूली बच्चों को स्वदेशी उत्पादों के महत्व से जोड़ने की पहल की है। माध्यमिक स्कूलों में लोकल फॉर वोकल का पाठ पढ़ाया जाएगा जिससे स्थानीय उत्पादों के उपयोग से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बच्चों के बीच क्विज और निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी और शिक्षा विभाग का सहयोग लिया जाएगा।

    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। अमेरिकी टैरिफ बढ़ाए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की है। इस अपील को उद्योग विभाग जमीन पर उतारने की कवायद कर रहा है।

    उद्योग विभाग ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्कूली बच्चों को स्वदेशी उत्पादों के महत्व से जोड़ने की पहल शुरू की है। माध्यमिक स्कूलों के बच्चों को अब लोकल फार वोकल का पाठ पढ़ाया जाएगा। इस पहल के तहत छात्रों को स्थानीय उत्पादों के महत्व और उनके प्रचार-प्रसार की जानकारी दी जाएगी।

    उन्हें यह समझाया जाएगा कि स्थानीय स्तर पर बने उत्पादों के उपयोग से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। इसके लिए बच्चों के बीच क्विज प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाएगा।

    ताकि उन्हें स्थानीय उत्पादों के उपयोग और स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया जा सके। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक विजयशंकर प्रसाद ने बताया कि क्विज प्रतियोगिताएं, निबंध प्रतियोगिताएं और जागरूकता अभियान आयोजित किए जाएंगे।

    इनमें विद्यालय के छात्र-छात्राओं के साथ शिक्षकों और उद्योग विभाग के कर्मियों की भागीदारी होगी। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले बच्चों को पुरस्कार दिए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को स्थानीय उत्पादों के उपयोग और उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा सके।

    बताया कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए शिक्षा विभाग से समन्वयक बनाकर अभियान चलेगा। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा गया है। बहुत जल्द विद्यालय का चयन कर लिया जाएगा। छात्रों के बीच पोस्टर, वाद-विवाद और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं भी कराई जाएंगी। इस पहल से बच्चों में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उत्पादों के प्रति गर्व की भावना विकसित होगी।

    स्थानीय उत्पाद को मिलेगा बढ़ावा

    महाप्रबंधक विजयशंकर प्रसाद ने कहा कि स्थानीय उत्पादों के उपयोग से मेक इन इंडिया और लोकल से ग्लोबल का सपना साकार हो सकता है। यह पहल भारत को विश्व मंच पर समृद्ध और प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करेगी। चरणवद्ध तरीके से यह सभी स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।