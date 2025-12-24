Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सामान खरीदते समय रसीद लेना न भूलें, उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करें

    By Amrendra Tiwari Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 10:07 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर में विश्व उपभोक्ता दिवस पर जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। वक्ताओं ने खरीदा ...और पढ़ें

    Hero Image

    राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर कार्यक्रम को संबोधित करते आयोग के सदस्य सुनील कुमार तिवारी। जागरण

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । मुजफ्फरपुर में विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर आयोजित जागरूकता गोष्ठी में उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने का संदेश दिया गया।

    कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने अपील की कि सामान खरीदते समय रसीद लेना न भूलें, क्योंकि रसीद ही उपभोक्ता के अधिकारों की सबसे मजबूत पहचान होती है। गोष्ठी का उद्देश्य उपभोक्ताओं को ठगी और अनियमितताओं से बचाने के साथ-साथ उन्हें कानूनी संरक्षण के प्रति जागरूक करना रहा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उपभोक्ताओं के अधिकारों पर विस्तार से चर्चा

    जिला उपभोक्ता आयोग परिसर में विश्व उपभोक्ता दिवस पर जागरूकता गोष्ठी हुई। इसमें उपभोक्ताओं के अधिकारों पर विस्तार से चर्चा की गई। जिला उपभोक्ता आयोग के सदस्य सुनील कुमार तिवारी ने कहा जो व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का प्रत्यक्ष या डिजिटल माध्यम से अंतिम उपभोग करता है, वही उपभोक्ता कहलाता है। बताया कि वर्ष 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। इसी उपलक्ष्य में यह विशेष दिवस मनाया जाता है।

    भारत सरकार ने ई-जागृति पोर्टल किया है लांच

    उपभोक्ता अपनी शिकायतें स्वयं घर बैठे या कामन सर्विस सेंटर के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार ने ई-जागृति पोर्टल लांच किया है। इसके माध्यम से उपभोक्ता आनलाइन शिकायत करने, शुल्क का भुगतान करने, केस की सुनवाई में भाग लेने व मामले की स्थिति को ट्रैक करने की सुविधा ले रहे हैं।

    इससे शिकायत निवारण की प्रक्रिया सरल व तेज हो गई है। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे सामान खरीदते समय रसीद लेना न भूलें। वहीं अधिवक्ताओं से कहा कि आवेदन करते समय पूरी सावधानी बरतें। कम शब्दों में अपनी बात रखें और साक्ष्य के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले कागजात की स्वयं जांच कर लें।

    सवाल-जवाब सत्र में आए दर्जनभर से अधिक प्रश्नों के उत्तर दिए गए। मौके पर संजय पांडेय, अधिवक्ता मनोज झा, अधिवक्ता अमरनाथ, अधिवक्ता अनिल कुमार, अधिवक्ता भोला नाथ, कार्यालय सहायक धीरज कुमार, अमित कुमार, विपिन कुमार, संतोष कुमार, निबंधक अनुसुईया सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता व उपभोक्ता मौजूद रहे।