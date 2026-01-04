Language
    कड़ाके की ठंड में राहत की खबर, डीएम अंकल के आदेश से 8वीं तक की कक्षाएं बंद

    By Ajit kumarEdited By: Ajit kumar
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 04:53 PM (IST)

    schools closed due to cold: मुजफ्फरपुर में कड़ाके की ठंड के कारण जिलाधिकारी ने 5 से 7 जनवरी तक प्री-स्कूल से आठवीं कक्षा तक के सभी सरकारी व निजी विद्य ...और पढ़ें

    muzaffarpur school holiday news: जिले के सभी सरकारी व निजी विद्यालयों में पढ़ाई बंद रखने का आदेश। फाइल फोटो


    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। schools closed due to cold: जिले में लगातार बढ़ रही ठंड और न्यूनतम तापमान में गिरावट को देखते हुए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। डीएम के आदेश के अनुसार जिले के सभी सरकारी व निजी विद्यालयों में प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी सहित कक्षा आठ तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियां 5 जनवरी से 7 जनवरी तक बंद रहेंगी।

    हालांकि, आठवीं कक्षा से ऊपर की कक्षाओं का संचालन पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 3:30 बजे के बीच ही किया जाएगा। यह आदेश बच्चों को अत्यधिक ठंड से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है।

    उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी जिलाधिकारी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत 28 दिसंबर तक विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया था। वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए इस अवधि को आगे बढ़ाया गया है।

    जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, थानाध्यक्ष और विद्यालय प्रबंधन को आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

    हालांकि बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए संचालित विशेष कक्षाएं और परीक्षाएं इस आदेश से मुक्त रहेंगी। साथ ही विद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और ठंड से बचाव के लिए आवश्यक सभी प्रबंध सुनिश्चित करें।

    डीएम ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और उन्हें ठंड से बचाव के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े पहनाकर रखें।