    बिहार में डिप्टी CM का ऑन द स्पॉट एक्शन, राजस्व कर्मचारी को कर दिया सस्पेंड

    By PREM SHANKAR MISHRAEdited By: Ajit kumar
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 01:59 PM (IST)

    Deputy CM On Spot Action: बिहार के मुजफ्फरपुर में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मुशहरी अंचल के राजस्व कर ...और पढ़ें

    Vijay Kumar Sinha Action: उपमुख्यमंत्री ने कहा कि गलत रिपोर्टिंग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Revenue Employee Suspended Bihar: मुजफ्फरपुर में आयोजित भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कड़ा रुख अपनाते हुए एक राजस्व कर्मचारी को मौके पर ही निलंबित कर दिया। यह कार्रवाई मुशहरी अंचल के राजस्व कर्मचारी राकेश कुमार पर की गई।

    आरोप है कि सभी आवश्यक कागजात सही होने के बावजूद संबंधित मामले को जानबूझकर लटकाया गया और उसका निष्पादन नहीं किया गया। सोमवार को कार्यक्रम के दौरान पीड़ित ने इसकी शिकायत सीधे उपमुख्यमंत्री से की।

    शिकायत मिलने पर उपमुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद अंचलाधिकारी (सीओ) से मामले की जानकारी ली। सीओ द्वारा अनभिज्ञता जताने पर राजस्व कर्मचारी से सीधे पूछताछ की गई। जांच में सामने आया कि उसी की लापरवाही और गलत रिपोर्ट के कारण मामला अब तक लंबित था।

    इस पर उपमुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई करते हुए राजस्व कर्मचारी को निलंबित करने का आदेश दे दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राजस्व मामलों में लापरवाही, मनमानी और गलत रिपोर्टिंग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    नोट-: यह खबर अपडेट की जा रही है।

