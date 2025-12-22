बिहार में डिप्टी CM का ऑन द स्पॉट एक्शन, राजस्व कर्मचारी को कर दिया सस्पेंड
Deputy CM On Spot Action: बिहार के मुजफ्फरपुर में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मुशहरी अंचल के राजस्व कर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Revenue Employee Suspended Bihar: मुजफ्फरपुर में आयोजित भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कड़ा रुख अपनाते हुए एक राजस्व कर्मचारी को मौके पर ही निलंबित कर दिया। यह कार्रवाई मुशहरी अंचल के राजस्व कर्मचारी राकेश कुमार पर की गई।
आरोप है कि सभी आवश्यक कागजात सही होने के बावजूद संबंधित मामले को जानबूझकर लटकाया गया और उसका निष्पादन नहीं किया गया। सोमवार को कार्यक्रम के दौरान पीड़ित ने इसकी शिकायत सीधे उपमुख्यमंत्री से की।
शिकायत मिलने पर उपमुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद अंचलाधिकारी (सीओ) से मामले की जानकारी ली। सीओ द्वारा अनभिज्ञता जताने पर राजस्व कर्मचारी से सीधे पूछताछ की गई। जांच में सामने आया कि उसी की लापरवाही और गलत रिपोर्ट के कारण मामला अब तक लंबित था।
इस पर उपमुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई करते हुए राजस्व कर्मचारी को निलंबित करने का आदेश दे दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राजस्व मामलों में लापरवाही, मनमानी और गलत रिपोर्टिंग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
नोट-: यह खबर अपडेट की जा रही है।
यह भी पढ़ें- उपमुख्यमंत्री की घोषणा, बिहार में स्वदेशी आधारित उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा, एक करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य
यह भी पढ़ें- सीओ के खराब प्रदर्शन पर भड़के विजय सिन्हा, चेतावनी- एक मौका और, नहीं सुधरे तो फील्ड से बाहर
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।