बिहार में डिप्टी CM का ऑन द स्पॉट एक्शन, राजस्व कर्मचारी को कर दिया सस्पेंड

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Revenue Employee Suspended Bihar: मुजफ्फरपुर में आयोजित भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कड़ा रुख अपनाते हुए एक राजस्व कर्मचारी को मौके पर ही निलंबित कर दिया। यह कार्रवाई मुशहरी अंचल के राजस्व कर्मचारी राकेश कुमार पर की गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें