उपमुख्यमंत्री की घोषणा, बिहार में स्वदेशी आधारित उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा, एक करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। Swadeshi Industries in Bihar: राज्य के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार एक करोड़ युवाओं को रोजगार देने के संकल्प के साथ काम कर रही है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य में स्वदेशी आधारित उद्योग-धंधों को बढ़ावा दिया जा रहा है। खनन क्षेत्र में पहली बार छह ब्लाक बनाकर इसकी शुरुआत की गई है, जो पूरी तरह स्वदेशी अवधारणा पर आधारित है। उपमुख्यमंत्री सोमवार को शहर के प्रसिद्ध राधाकृष्णन गोयनका कॉलेज परिसर में आयोजित स्वदेशी मेला 2025 के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वदेशी को अपनाकर ही आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है।

उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि एक समय स्वदेशी को पिछड़ेपन से जोड़ा जाता था, लेकिन आज यह गौरव और आत्मसम्मान का प्रतीक बन चुका है। लोकल फॉर वोकल, आत्मनिर्भर भारत और सहकारी योजनाएं स्वदेशी भावना को मजबूत कर रही हैं।