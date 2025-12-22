Language
    उपमुख्यमंत्री की घोषणा, बिहार में स्वदेशी आधारित उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा, एक करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य

    By ANIL TIWARIEdited By: Ajit kumar
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 11:54 AM (IST)

    बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य में एनडीए सरकार एक करोड़ युवाओं को रोजगार देने के लिए स्वदेशी आधारित उद्योगों को बढ़ावा दे रह ...और पढ़ें

    Hero Image

    उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्वदेशी मेला का उद़घाटन किया। जागरण

    जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। Swadeshi Industries in Bihar: राज्य के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार एक करोड़ युवाओं को रोजगार देने के संकल्प के साथ काम कर रही है।

    इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य में स्वदेशी आधारित उद्योग-धंधों को बढ़ावा दिया जा रहा है। खनन क्षेत्र में पहली बार छह ब्लाक बनाकर इसकी शुरुआत की गई है, जो पूरी तरह स्वदेशी अवधारणा पर आधारित है।

    उपमुख्यमंत्री सोमवार को शहर के प्रसिद्ध राधाकृष्णन गोयनका कॉलेज परिसर में आयोजित स्वदेशी मेला 2025 के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वदेशी को अपनाकर ही आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है।

    

    Vijay Kumar choudhary Sitamarhi

    उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि एक समय स्वदेशी को पिछड़ेपन से जोड़ा जाता था, लेकिन आज यह गौरव और आत्मसम्मान का प्रतीक बन चुका है। लोकल फॉर वोकल, आत्मनिर्भर भारत और सहकारी योजनाएं स्वदेशी भावना को मजबूत कर रही हैं।

    Vijay Kumar choudhary Sitamarhi 1

    उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत आज देश की करीब 80 प्रतिशत आबादी बैंकिंग प्रणाली से जुड़ चुकी है, जबकि पहले यह आंकड़ा मात्र 30 प्रतिशत था। इससे आर्थिक सशक्तिकरण को बल मिला है।

    समारोह को स्थानीय सांसद देवेश चंद्र ठाकुर, परिहार विधायक एवं विधानसभा में सत्तारूढ़ दल की सचेतक गायत्री देवी, बथनाहा विधायक अनिल राम, एमएलसी रेखा कुमारी, पूर्व विधायक मिथिलेश कुमार, पूर्व विधायक रामनरेश प्रसाद यादव और स्वदेशी जागरण मंच के पूर्व संयोजक अरुण ओझा ने भी संबोधित किया।