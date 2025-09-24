मुजफ्फरपुर में प्रोटेक्शन गैंग से जुड़े लड़कों ने छोटी कल्याणी रोड पर की मारपीट, पूर्व मेयर का रिश्तेदार हुआ घायल

मुजफ्फरपुर के छोटी कल्याणी में दो गुटों में हिंसक झड़प हुई जिसमें पथराव भी हुआ। आयुष राज घायल हुए जो पूर्व मेयर के रिश्तेदार हैं। दूसरे पक्ष के पंकज और सुमित भी घायल हैं। दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश की बात सामने आ रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। नगर थाना क्षेत्र के छाेटी कल्याणी इलाके में दाे पक्षाें के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान घर पर पथराव भी किया गया। घटना में आयुष राज का सिर फट गया। सदर अस्पताल में उसका इलाज कराया गया। वह पूर्व मेयर का रिश्तेदार बताया गया है।

मारपीट में दूसरे पक्ष के पंकज कुमार व सुमित कुमार भी घायल हो गए है। घटना को लेकर दाेनाें ओर से पुलिस में शिकायत की गई है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में पूर्व के विवाद में मारपीट की बात सामने आई है।

दूसरी ओर यह भी चर्चा की जा रही कि मारपीट में शामिल कई लड़के प्रोटेक्शन गैंग से जुड़े है। पुलिस का कहना है कि इन सभी बिंदुओं पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने घटनास्थल के समीप लगे सीसी कैमरे के फुटेज को खंगाला।

पुलिस को आयुष ने बताया कि आरोपित उसके घर के पास पहुंचकर गाली दे रहे थे। विराेध करने पर कई लोग आ गए। इसके बाद विवाद करने लगे। इसी में हमला कर दिया गया। सुमित ने पुलिस को दिए शिकायत में स्थानीय दो युवकों को नामजद और आधा दर्जन अज्ञात को आरोपित किया है।

इन पर हमला कर लूटपाट का आरोप लगाया है। पुलिस को बताया कि रविवार की रात किसी बात को लेकर उसके छोटे भाइयों और आरोपितों के बीच विवाद हुआ था। इस पर डायल 112 पर बुला लिया गया था। इसी बात को लेकर मंगलवार को घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया गया है।