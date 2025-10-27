Chhath 2025: मुजफ्फरपुर में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक, घर से बाहर निकलने से पहले चेक कर लें ट्रैफिक प्लान
छठ पूजा 2025 के मद्देनज़र, मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। यह फैसला पर्व के दौरान यातायात को सुचारू रखने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए लिया गया है। शहर में कई मार्गों पर यातायात बदला गया है, इसलिए घर से निकलने से पहले ट्रैफिक प्लान जांच लें।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। छठ महापर्व पर यातायात व्यवस्था बेहतर रखने को लेकर ट्रैफिक की विशेष व्यवस्था की गई है। इसके तहत 27 व 28 अक्टूबर को कोई भी भारी वाहन के शहर में प्रवेश पर रोक रहेगी। केवल सरकारी बस गोबरसही चौक से माड़ीपुर पुल होते हुए इमलीचट्टी बस स्टैंड में आएंगी। उसी रास्ते से वापस जाएंगी।
वहीं, जो रास्ते पूर्व से वन-वे हैं, वहां वही व्यवस्था रहेगी। सोमवार को रामदयालु रोड, बैरिया, लक्ष्मी चौक मार्ग, जीरोमाइल, नारायणपुर अनंत, जेल चौक व खादी भंडार रोड की ओर से शहर में प्रवेश करने वाले सभी मालवाहक के सुबह आठ से 28 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे तक शहर में प्रवेश पर रोक रहेगी।
सरैयागंज टावर से अखाड़ाघाट रोड पर वन-वे रहेगा। इस ओर जाने वाली सवारी गाड़ी प्रभात जर्दा फैक्ट्री मोड़ से पहले बाएं तरफ सड़क किनारे खाली स्थान पर पार्क करेंगे। सवारी गाड़ी सिकंदरपुर छठ घाट की तरफ नहीं जाएगी। करबला चौक से कोई भी सवारी गाड़ी सिकंदरपुर स्टेडियम की तरफ प्रवेश नहीं करेगी।
अखाड़ाघाट रोड से पुल की तरफ सरैयागंज टॉवर की तरफ जाने वाली गाड़ी तेजपाल चौक से सिकंदरपुर स्टेडियम, राणी सती मंदिर, करबला मोड़ होते हुए कंपनीबाग रोड में निकलेगी। नई बाजार चौक से साहू पोखर की तरफ सभी गाड़ियों का प्रवेश वर्जित रहेगा।
माखन साह चौक से साहू पोखर की तरफ, छोटी कल्याणी चौक से प्रभात सिनेमा की तरफ व कल्याणी चौक से केदारनाथ रोड की तरफ गाड़ियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। जीरोमाइल की ओर से अखाड़ाघाट की तरफ आने वाली गाड़ियों का परिचालन 27 को दोपहर एक बजे से 28 को दोपहर 12 बजे तक बंद रहेगा।
इन जगहों पर पार्किंग स्थल
सीढ़ीघाट के लिए सिकंदरपुर स्टेडियम, मरीन ड्राइव के लिए मुजफ्फरपुर क्लब व सिकंदरपुर स्टेडियम। चंदवारा छठ घाट/जगन्नाथ मिश्रा कालेज छठ घाट के लिए जगन्नाथ मिश्रा कालेज के सामने मैदान में। लकड़ीढ़ाई छठ घाट के लिए मारवाड़ी उच्च विद्यालय मैदान।
रामदयालु सिंह कालेज पोखर छठ घाट के लिए आरडीएस कालेज के मैदान में। पड़ाव पोखर छठ घाट के लिए ओरिएंट क्लब मैदान। साहू पोखर छठ घाट के लिए डीएन हाईस्कूल का मैदान व मुखर्जी सेमिनरी उच्च विद्यालय का मैदान।
