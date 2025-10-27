Chhath Puja 2025 Live: धूमधाम से मनाया जा रहा लोक आस्था का पर्व छठ, डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे व्रती; यहां देखें तस्वीर

डिजिटल डेस्क, पटना। Chhath Puja 2025 Live Updates: देशभर में लोक आस्था का महापर्व छठ का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व होता है। यह चार दिनों तक चलता है, जिसमें तीसरे दिन का विशेष महत्व होता है। जहां पर संध्या अर्घ्य देकर सूर्य उपासना और छठी मईया की पूजा होती है। इस दिन व्रती घाट पर एकत्रित होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं।

यहां तस्वीरों में देखें छठ पर्व...

लोक जन शक्ति पार्टी (रामविलास) की सांसद शांभवी चौधरी रविवार को पटना में अपने परिवार के साथ छठ पूजा के दूसरे दिन अनुष्ठान करती हुईं।

रविवार को पटना रेलवे जंक्शन पर छठ पूजा के दौरान अपने घर जाने के लिए लगी लोगों की भारी भीड़। ट्रेन में चढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर भारी संख्या में यात्री इंतजार कर रहे हैं।

देव के ऐतिहासिक सूर्यकुंड तालाब पर अर्घ्य देते व्रती।

देव में दंडवत देते व्रती।

देव कार्तिक छठ मेला में सुरक्षा में तैनात जवान।

देव सूर्य मंदिर में दर्शन को लेकर उमड़ी भीड़।

देव किंगलियों में लगी भीड़।