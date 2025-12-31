Language
    BRABU PAT: पीजी अंकों पर 70 तक वेटेज, 100 अंकों पर बनेगी पीएचडी मेरिट

    By Prashant Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 01:07 PM (IST)

    बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में पैट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की पीएचडी मेरिट लिस्ट 100 अंकों के स्केल पर बनेगी। इसमें पीजी के प्राप्तांकों को अधिकतम 70 अंक ...और पढ़ें

    Hero Image

    कुल 100 अंकों के स्केल पर जारी होगी मेरिट लिस्ट। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। BRABU PAT Exam: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय (बीआरएबीयू) में पैट (पीएचडी एडमिशन टेस्ट) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का चयन 100 अंकों के स्केल पर तैयार की जाने वाली मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा।

    इसके लिए पीजी विभागों में पहले अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बाद विश्वविद्यालय द्वारा गठित कमेटी विभिन्न मापदंडों के आधार पर एकेडमिक प्वाइंट का कैलकुलेशन करेगी।

    मेरिट लिस्ट में पीजी में प्राप्त अंकों पर अधिकतम 70 अंक का वेटेज तय किया गया है। इसके अलावा नेट/पैट/बेट, जेआरएफ की योग्यता और इंटरव्यू के अंकों को जोड़कर कुल 100 अंक निर्धारित किए जाएंगे।


    पीजी अंकों के आधार पर मिलेगा वेटेज

    • पीजी में 50% से 55% से कम अंक: 40 अंक
    • 55% से 60% से कम: 45 अंक
    • 60% से 65% से कम: 50 अंक
    • 65% से 70% से कम: 55 अंक
    • 70% से 75% से कम: 60 अंक
    • 75% से 80% से कम: 65 अंक
    • 80% या उससे अधिक: 70 अंक

    अन्य योग्यताओं पर वेटेज

    • नेट / पैट / बेट योग्यताधारी: 5 अंक
    • जेआरएफ योग्यताधारी: 10 अंक
    • इंटरव्यू: अधिकतम 20 अंक

    इसके अलावा, शिक्षक या गैर-शैक्षणिक कर्मचारी के रूप में तीन वर्ष से अधिक अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को जेआरएफ के समकक्ष मानते हुए 10 अंक दिए जाएंगे।

    इंटरव्यू और मेरिट प्रक्रिया

    पैट पास अभ्यर्थियों का इंटरव्यू संबंधित पीजी विभागों में लिया जाएगा। इसके बाद एकेडमिक प्वाइंट का निर्धारण कर विषयवार मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। बताया जा रहा है कि अगले महीने इंटरव्यू की तिथि घोषित की जा सकती है।