BPSC TRE 4 तैयारी तेज: विषयवार रिक्ति तय, नए साल में परीक्षा की उम्मीद

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। BPSC TRE 4 Vacancy: बीपीएससी की ओर से चौथे चरण (TRE-4) की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर जिले में तैयारी तेज हो गई है। मुजफ्फरपुर जिले में पहली कक्षा से बारहवीं तक कुल 1215 शिक्षकों के पद रिक्त पाए गए हैं। जिला स्तर पर विषयवार और वर्गवार रिक्तियों का आकलन पूरा कर लिया गया है, वहीं अब रोस्टर तैयार कर निदेशालय को भेजने की प्रक्रिया चल रही है।

तैयार आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक रिक्तियां 11वीं-12वीं कक्षा के लिए हैं, जहां विभिन्न विषयों में कुल 581 पद खाली हैं। इसके अलावा पहली से पांचवीं कक्षा के लिए 191 पद, छठी से आठवीं के लिए 190 पद और नौवीं-दसवीं के लिए 253 पद रिक्त हैं।

प्राथमिक कक्षाओं में उर्दू शिक्षकों की अधिक जरूरत पहली से पांचवीं कक्षा में सामान्य विषय के 87 पद और उर्दू के 104 पद रिक्त हैं। वहीं छठी से आठवीं में गणित-विज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान सहित विभिन्न विषयों में शिक्षकों की आवश्यकता बताई गई है।

माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में भी बड़ी संख्या नौवीं-दसवीं में संस्कृत, अंग्रेजी और विज्ञान विषय में अधिक रिक्तियां हैं। वहीं 11वीं-12वीं में रसायन विज्ञान, भौतिकी, गणित, मनोविज्ञान, अंग्रेजी, उर्दू, भोजपुरी, मगही, मैथिली समेत कई विषयों में शिक्षक पद खाली हैं।

नए साल में भर्ती प्रक्रिया की उम्मीद शिक्षा विभाग के अनुसार, सभी जिलों से रोस्टर प्राप्त होने के बाद बीपीएससी द्वारा TRE-4 की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके बाद काउंसिलिंग और पदस्थापन की प्रक्रिया पूरी कर स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति होगी। संभावना जताई जा रही है कि नए वर्ष में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिससे लंबे समय से रिक्त पदों पर बहाली का रास्ता साफ होगा।