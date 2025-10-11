Bihar Vidhan Sabha Chunav: एक रसगुल्ला ₹20 तो पूड़ी सब्जी के लिए जोड़े जाएंगे ₹30
Bihar Vidhan Sabha Chunav: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो गया है। प्रत्याशियों के खर्चों का लेखा-जोखा रखने के लिए व्यय कोषांग ने खाद्य सामग्री, टेंट, कुर्सी, और फूलों की दरें तय की हैं। एक रसगुल्ले का खर्च ₹20 और पूड़ी-सब्जी का ₹30 निर्धारित किया गया है। चुनाव में मोटरसाइकिल और साइकिल के खर्च भी जोड़े जाएंगे। प्रत्याशियों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा ₹40 लाख है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Vidhan Sabha Chunav: बिहार विधानसभा चुनाव में जिले की 11 सीटों के लिए शुक्रवार से नामांकन शुरू हो गया। इसके साथ ही प्रत्याशियों के खर्च का लेखा-जोखा भी रखा जाना शुरू हो गया है।
व्यय कोषांग इसकी मानीटिरिंग कर रहा है। इसके लिए विभिन्न खाद्य सामग्री, टेंट, कुर्सी, सजावट सामग्री, फूल, मजदूरी आदि की दर तय कर दी गई है। एक रसगुल्ले के लिए 20 रुपये खर्च में जोड़ा जाएगा।
वहीं पूड़ी-सब्जी के लिए 30 रुपये की दर की गई है। शाकाहारी भोजन 80 तो मांसाहारी के लिए 125 रुपये जोड़ा जाएगा। फूलों में सबसे अधिक दर गुलाब की रखी गई है।
एक गुलाब के फूल के लिए 20 रुपये खर्च में जुड़ेगा। वहीं गेंदा और रजनीगंधा की माला के लिए भी इतनी रही राशि जोड़ी जाएगी। यही नहीं चुनाव कार्य में लगी मोटरसाइकिल से लेकर साइकिल तक को खर्च में जोड़ा जाएगा।
मोटरसाइकिल के लिए ढाई सौ तो साइकिल के लिए 50 रुपये प्रतिदिन खर्च में शामिल होगा। विदित हो कि विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च की सीमा 40 लाख रुपये तय की गई है।
इसलिए खर्च का ब्योरा प्रत्याशियों को देना होगा। तय दर के हिसाब से ही इसका मिलान भी होगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के आदेश के आलोक में दरें तय की गई हैं। इसमें तोरण से लेकर मंच, वाहन, जेनरेटर आदि की सूची भी जारी की गई है।
भोजन सामग्री की दर
पूड़ी-सब्जी-30 रुपये, सिंधारा या कचौड़ी दो पीस-25 रुपये, चाय-10 रुपये, शाकाहारी थाली-80 रुपये, मांसाहारी थाली-125 रुपये, अंडा कड़ी-चावल-75 रुपये, कोल्ड ड्रिंक्स 200 एमएल-20 रुपये, काफी-15 रुपये, रसगुल्ला एवं अन्य मिठाई-20 रुपये प्रति, पानी-प्रिंट दर से।
मंच एवं तोरण
तोरण-13 सौ प्रतिदिन, वाटरप्रूफ स्टेज - 25 रुपये, नान वाटरप्रूफ स्टेज -15 रुपये, दरी-25 रुपये (प्रति वर्गफीट)। टोपी सूती-25 रुपये, टोपी खादी-22 रुपये, बैज छोटा-50 रुपये, बैज बड़ा-75 रुपये, पगड़ी-200, मतदान पर्ची - पांच रुपये (प्रति पीस)।
मजदूर कुशल - 600, ठेला चालक सहित-500 रुपये, प्रचाररक - 600, उद्घोषक - एक हजार, होटल कमरा -800 रुपये, सिंगल बेड नान एसी -800, एसी - 15 सौ, डबल बेड एसी - 25 सौ, नान एसी -12 सौ, डारमेटरी -500, सुईट - 45 सौ रुपये, चलंत वाहन पर विज्ञापन - 18 सौ, टीवी - 18 सौ (प्रतिदिन)।
वाहन : बस (50 सीटर)- 3500, बस (50 सीटर से अधिक) : 4500, बस (40 से 49 सीटर)-26 सौ, मिनी बस - 22 सौ, मैक्सी, सिटी राइड, विंगर, ट्रैवलर आदि-दो हजार, छोटी कार -एक हजार, बाेलेरो, सूमो, मार्शल आदि-12 सौ, एसी-15 सौ, स्कार्पियो, जाइलो,क्वालिस आदि-16 सौ, इनोवा, सफारी आदि - दोे हजार, ई-रिक्शा-छह सौ, आटो रिक्शा-पांच सौ, मोटरसाइकिल - ढाई सौ, साइकिल-50 रुपये (प्रतिदिन)। इसके अलावा मालवाहन वाहनों पर भी किराया तय किया गया है।
