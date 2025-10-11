पूर्व मंत्री अजीत कुमार जा सकते जदयू में, क्या कांटी से मिलेगी उम्मीदवारी?
Bihar Assembly Election 2025: मुजफ्फरपुर के कांटी क्षेत्र से पूर्व मंत्री अजीत कुमार के जदयू में शामिल होने की संभावना है, जिससे कांटी सीट पर उनकी उम्मीदवारी की चर्चा है। वह पहले भी जदयू में थे। मंत्री राजू कुमार सिंह ने साहेबगंज सीट से उम्मीदवारी की पोस्ट हटा दी, जिससे सीट बंटवारे को लेकर अटकलें तेज हैं।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Assembly Election 2025: पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता अजीत कुमार शनिवार को जदयू में शामिल हो सकते हैं। इससे कांटी सीट से उनकी जदयू से उम्मीदवारी की चर्चा तेज हो गई है।
विदित हो कि पिछले दो विधानसभा चुनाव में वह दूसरे नंबर पर रह रहे हैं। वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में वह हम एवं 2020 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रहे। पूर्व मंत्री रहे अजीत कुमार भाजपा में शामिल होकर यहां से उम्मीदवारी चाह रहे थे।
मगर सीट शेयरिंग में यह सीट जदयू के खाते में ही रही। इससे वह भाजपा से जदयू में शामिल हो रहे हैं। पहले भी वह इसी पार्टी से विधायक रहे। जदयू से महानगर अध्यक्ष अनुपम कुमार के भी दावेदार के रूप में चर्चा थी।
अजीत कुमार कांटी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। उन्होंने बिहार सरकार में पूर्व मंत्री के रूप में कार्य किया है और वर्तमान में भाजपा के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। अजीत कुमार अपने क्षेत्र में जनसंवाद कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं।
उनकी राजनीतिक यात्रा
जनसंवाद कार्यक्रम: अजीत कुमार विभिन्न गांवों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं और अधिकारियों से बात कर उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं।
स्थानीय मुद्दे: वे क्षेत्र की समस्याओं जैसे कि पेयजल संकट, बिजली की अनियमित आपूर्ति, और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए काम करते हैं।
मंत्री ने इंटरनेट मीडिया से हटाई नामांकन की सूचना
साहेबगंज से भाजपा से अपनी उम्मीदवारी को लेकर नामांकन की सूचना इंटरनेट मीडिया से मंत्री डा. राजू कुमार सिंह ने हटा ली है। इससे शुक्रवार को खूब चर्चा हुई।
यह भी चर्चा हुई कि सीट लोजपा के खाते में चली गई है। इस कारण उन्होंने पोस्ट हटा दिया है। हालांकि अभी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि सीट लोजपा के खाते में चली गई या भाजपा में ही रह गई है।
