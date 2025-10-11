पूर्व मंत्री अजीत कुमार जा सकते जदयू में, क्या कांटी से मिलेगी उम्मीदवारी?

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Assembly Election 2025: पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता अजीत कुमार शनिवार को जदयू में शामिल हो सकते हैं। इससे कांटी सीट से उनकी जदयू से उम्मीदवारी की चर्चा तेज हो गई है। विदित हो कि पिछले दो विधानसभा चुनाव में वह दूसरे नंबर पर रह रहे हैं। वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में वह हम एवं 2020 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रहे। पूर्व मंत्री रहे अजीत कुमार भाजपा में शामिल होकर यहां से उम्मीदवारी चाह रहे थे।

मगर सीट शेयरिंग में यह सीट जदयू के खाते में ही रही। इससे वह भाजपा से जदयू में शामिल हो रहे हैं। पहले भी वह इसी पार्टी से विधायक रहे। जदयू से महानगर अध्यक्ष अनुपम कुमार के भी दावेदार के रूप में चर्चा थी।

अजीत कुमार कांटी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। उन्होंने बिहार सरकार में पूर्व मंत्री के रूप में कार्य किया है और वर्तमान में भाजपा के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। अजीत कुमार अपने क्षेत्र में जनसंवाद कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं।