NDA कार्यकर्ता सम्मेलन में बवाल: जदयू एमएलसी दिनेश सिंह की पुत्री व पूर्व विधायक महेश्वर यादव के पुत्र भिड़े

Bihar Assembly Election 2025 मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड स्थित जारंग उच्च विद्यालय में एनडीए सम्मेलन के दौरान हंगामा हो गया। दो नेताओं के बीच धक्का-मुक्की के बाद कुर्सियां चलने लगीं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ और कार्यक्रम फिर से शुरू हो सका।

संवाद सहयोगी, गायघाट (मुजफ्फरपुर)। Bihar Assembly Election 2025: विधानसभा क्षेत्र के जारंग हाईस्कूल परिसर में गुरुवार को आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में जमकर बवाल हुआ। जदयू के पूर्व विधायक महेश्वर प्रसाद यादव के पुत्र प्रभात किरण और जदयू एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह एवं वैशाली सांसद वीणा देवी की पुत्री कोमल सिंह मंच पर भिड़ गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

समर्थक आमने-सामने वहीं मंच के नीचे उनके समर्थक आमने-सामने हो गए। धक्का-मुक्की और हाथापाई के साथ-साथ जमकर कुर्सियां भी चलीं। देखते-देखते कार्यकर्ता सम्मेलन रणक्षेत्र में बदल गया। कोई किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं था। मामला बिगड़ता देख पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ीं।

दर्जन भर कार्यकर्ता घायल बवाल एवं लाठी चार्ज में दर्जन भर कार्यकर्ता घायल हो गए। कोमल सिंह ने प्रभात किरण पर बार-बार धक्का देने का आरोप लगाया। वहीं प्रभात किरण ने कहा कि वैशाली से समर्थकों को लाकर दिनेश प्रसाद सिंह अपना दबदबा कायम करना चाह रहे थे। इसका विरोध करने पर उनके समर्थकों ने हंगामा किया।

दोनों गुटों के बीच नारेबाजी बताया जा रहा है कि एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह को लेकर प्रभात किरण समर्थक ने कुछ अपशब्द कह दिए। इसका कोमल सिंह ने विरोध किया। इसके बाद दोनों गुटों के बीच नारेबाजी शुरू हुई। देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। इसी बीच मंच पर प्रभात किरण और कोमल सिंह के बीच भी तीखी बहस हुई।

टेबल पलटते हुए कुर्सियां तोड़ दीं गुस्साए कार्यकर्ताओं ने मंच पर रखी टेबल पलटते हुए कुर्सियां तोड़ दीं। घटना के समय मंच पर दिनेश प्रसाद सिंह, लोजपा सांसद वीणा देवी, जदयू के पूर्व मंत्री श्याम रजक, पूर्व विधायक महेश्वर प्रसाद यादव और भाजपा नेता अशोक सिंह मौजूद थे।

पुलिस बल सक्रिय वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी के बावजूद कार्यकर्ताओं का आक्रोश शांत नहीं हुआ। तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल सक्रिय हो गया और नेताओं की सुरक्षा में तैनात हो गया। इसके बावजूद, सम्मेलन स्थल के बाहर भी दोनों गुटों के बीच टकराव चलता रहा।

टिकट की घोषणा की मांग समर्थक लगातार टिकट की घोषणा की मांग करते रहे। गौरतलब है कि गायघाट सीट से महेश्वर प्रसाद यादव निर्दलीय और राजद से कई बार विधायक रह चुके हैं। पिछले चुनाव में जदयू उम्मीदवार के रूप में वह चुनाव हार गए। उनके पुत्र प्रभात किरण मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं।

दोनों नेताओं में आपसी खींचतान वहीं कोमल सिंह भी दावेदारी कर रही हैं। पिछले चुनाव में वह लोजपा उम्मीदवार के रूप में 36 हजार से अधिक वोट लाई थीं।इस वोट के कटने से ही महेश्वर यादव चुनाव हार गए थे। इससे दोनों नेताओं में आपसी खींचतान चल रही है।

राजद से मिलकर रची साजिश : कोमल कोमल सिंह ने कहा कि महेश्वर यादव राजद के विधायक रहे हैं। जिस तरह से उनके पुत्र ने एक महिला की बेइज्जती की है वह जनता देख रही है। संभव है कि एनडीए के कार्यक्रम को खराब करने की साजिश में राजद से मिलकर प्रभात किरण ने यह काम किया हो।

वर्चस्व कायम करना चाह रहे : प्रभात महेश्वर यादव के पुत्र प्रभात किरण ने कहा कि वैशाली लोकसभा से लोगों को लाकर एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह अपना वर्चस्व कायम करना चाह रहे। वे मंच से धमकी दे रहे थे। यह स्वीकार नहीं होगा।

10 वर्षों में पिछड़ गया गायघाट : जीवेश गायघाट (मुजफ्फरपुर): जारंग उच्च विद्यालय में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में गायघाट विकास में थोड़ा पिछड़ गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि यहां से एनडीए का विधायक नहीं हुआ।

इस बार गठबंधन से जिस प्रत्याशी को टिकट मिले, उसकी जीत सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि मोदी और नीतीश की जोड़ी हिट है। इनके द्वारा किए गए विकास कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है।