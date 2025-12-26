Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    शिक्षकों का आवासीय प्रशिक्षण स्थगित, e-Shikshakosh से किए जा रहे अनटैग

    By Ajit kumarEdited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 05:19 PM (IST)

    Winter Vacation Teacher Training Bihar: शिक्षकों का आवासीय प्रशिक्षण स्थगित कर दिया गया है। प्रशिक्षण को स्थगित करने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं किया ग ...और पढ़ें

    Hero Image

    e Shikshakosh Untag Teachers: शिक्षकों को इस तरह के मैसेज मिलने लगे हैं। सौ. इंटरनेट मीडिया

    डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Bihar Teachers Training Postponed: शीतकालीन अवकाश के दौरान शिक्षकों के लिए प्रस्तावित आवासीय प्रशिक्षण को शिक्षा विभाग ने स्थगित कर दिया है।

    विभागीय निर्देश के अनुसार 29 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक आयोजित सभी शिक्षकों का प्रशिक्षण रद रहेगा। इसके साथ ही संबंधित शिक्षकों को e-Shikshakosh पोर्टल से अनटैग किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

    राज्य में 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सरकारी विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश घोषित है। अवकाश अवधि में प्रशिक्षण आयोजित किए जाने को लेकर शिक्षक संगठनों द्वारा आपत्ति जताई जा रही थी।

    शिक्षकों ने भीषण ठंड और शीतलहर को देखते हुए इसे स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा बताया था। लगातार उठ रहे विरोध और मांगों के बाद शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है।

    Teacher government school

    बिहार युवा शिक्षक संघ सहित अन्य संगठनों ने अवकाश के दौरान प्रशिक्षण को अव्यावहारिक बताया था। संगठनों का कहना था कि कई शिक्षक पहले से पारिवारिक दायित्वों, बीमार परिजनों के इलाज और आवश्यक यात्राओं की योजना बना चुके हैं। ऐसे में अवकाश के बीच प्रशिक्षण से शिक्षकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि 29 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक के लिए टैग किए गए सभी शिक्षकों को e-Shikshakosh पोर्टल से अनटैग किया जाएगा।

    G9Fv19raYAAuOR2

    इस संबंध में सभी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य एवं प्रभारी प्राचार्य तथा नामित शिक्षकों को सूचना दे दी गई है।विभागीय सूत्रों के अनुसार प्रशिक्षण अब अवकाश समाप्त होने के बाद उपयुक्त समय और अनुकूल मौसम में आयोजित किया जाएगा। विभाग का कहना है कि यह निर्णय शिक्षकों की सुविधा, स्वास्थ्य और अवकाश की भावना को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

    शिक्षक संगठनों ने प्रशिक्षण स्थगित किए जाने के फैसले का स्वागत किया है और इसे सकारात्मक कदम बताया है। उनका कहना है कि इससे शिक्षकों में असंतोष कम होगा और विभाग तथा शिक्षकों के बीच बेहतर समन्वय बनेगा।