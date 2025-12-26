शिक्षकों का आवासीय प्रशिक्षण स्थगित, e-Shikshakosh से किए जा रहे अनटैग

डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Bihar Teachers Training Postponed: शीतकालीन अवकाश के दौरान शिक्षकों के लिए प्रस्तावित आवासीय प्रशिक्षण को शिक्षा विभाग ने स्थगित कर दिया है।

विभागीय निर्देश के अनुसार 29 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक आयोजित सभी शिक्षकों का प्रशिक्षण रद रहेगा। इसके साथ ही संबंधित शिक्षकों को e-Shikshakosh पोर्टल से अनटैग किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

राज्य में 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सरकारी विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश घोषित है। अवकाश अवधि में प्रशिक्षण आयोजित किए जाने को लेकर शिक्षक संगठनों द्वारा आपत्ति जताई जा रही थी।

शिक्षकों ने भीषण ठंड और शीतलहर को देखते हुए इसे स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा बताया था। लगातार उठ रहे विरोध और मांगों के बाद शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है।

बिहार युवा शिक्षक संघ सहित अन्य संगठनों ने अवकाश के दौरान प्रशिक्षण को अव्यावहारिक बताया था। संगठनों का कहना था कि कई शिक्षक पहले से पारिवारिक दायित्वों, बीमार परिजनों के इलाज और आवश्यक यात्राओं की योजना बना चुके हैं। ऐसे में अवकाश के बीच प्रशिक्षण से शिक्षकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था।