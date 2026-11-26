जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । बिहार एसटीएफ की विशेष टीम ने हत्या व आर्म्स एक्ट मामले में वांटेड पंकज कुमार उर्फ पावर को गिरफ्तार किया है।

वह मूल रूप से सीतामढ़ी के भीड़कनिया टोला का निवासी है। उस पर वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं सीतामढ़ी जिले के विभिन्न थानों में हत्या, लूट, डकैती एवं आर्म्स एक्ट सहित 10 मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी की भय से लगातार ठिकाना बदल रहा था।

इसी बीच एसटीएफ की टीम ने छापेमारी कर हाजीपुर से उसे गिरफ्तार किया। छापेमारी में वैशाली जिला पुलिस भी शामिल थी। पुलिस का कहना है कि आरोपित पर महुआ थाना में सितंबर में हत्या का मामला दर्ज किया गया था। मामले में वह वांछित रहा है। पुलिस का कहना है कि दो सितंबर को उक्त बदमाश अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर वैशाली जिला के महुआ थाना क्षेत्र में पशु व्यापारी (पिता-पुत्र) को गोली मारकर जख्मी कर दिया था। इलाज के दौरान कारोबारी पिता की मृत्यु हो गई थी।