संवाद सहयोगी, मुजफ्फरपुर। चार साल तक साथ रहने और मंदिर में शादी करने के बाद युवक ने घर लौटते ही दूसरी शादी रचा ली। राजस्थान के जोधपुर में प्रेम संबंध के बाद शादी कर लिव इन में रह रहे युवक को शायद अंदाजा नहीं था कि उसकी पहली पत्नी भी मुजफ्फरपुर पहुंच जाएगी।

दूसरी शादी की जानकारी मिलते ही पहली पत्नी यहां पहुंची तो युवक उसे संभालने और मामले को छिपाने की कोशिश में जुट गया। होटल में ठहराने का बहाना बनाकर उसे साथ ले गया, लेकिन रास्ते में ही युवती को शक हो गया। उसने डायल 112 पर फोन कर मदद मांगी। इसके बाद पुलिस युवक को पकड़कर थाने ले आई। जोधपुर में हुई थी मुलाकात, मंदिर में की शादी युवक वैशाली जिले के पातेपुर का रहने वाला है। वह जोधपुर में रेलवे की बेडशीट और चादरों की धुलाई करने वाली निजी ड्राईक्लीनिंग एजेंसी में सुपरवाइजर के रूप में काम करता है।

इसी दौरान उसकी मुलाकात बनारस की युवती से हुई। दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गया। इसके बाद मंदिर में शादी कर दोनों साथ रहने लगे। करीब चार साल से दोनों जोधपुर में साथ रह रहे थे। छठ में घर लौटा, 25 नवंबर को रचा ली दूसरी शादी छठ पर्व पर युवक घर लौटा तो उसका इरादा बदल गया। उसने 25 नवंबर को दूसरी शादी कर ली। इसकी जानकारी जोधपुर में रह रही पहली पत्नी को मिली तो वह युवक के पास मुजफ्फरपुर पहुंच गई। शादी का माहौल होने के कारण युवक उसे स्टेशन रोड इलाके के एक होटल में ठहराने के बहाने साथ लेकर आया। बाद में उसे रेलवे स्टेशन ले जाने लगा।