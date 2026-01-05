ATM कांड की कड़ियां खुलीं, गिरोह से जुड़े दो संदिग्ध को हिरासत लेने में सफलता

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। एटीएम को निशाना बनाने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। सदर पुलिस की विशेष टीम ने सोनपुर, सिवान, छपरा और गोपालगंज समेत कई इलाकों में छापेमारी कर गिरोह से जुड़े दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ कर पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, बीते वर्ष बीबीगंज इलाके में आईडीबीआई बैंक के एटीएम को निशाना बनाए जाने के मामले में हरियाणा के बदमाशों की संलिप्तता सामने आई थी। इसी कड़ी में सिवान से गिरफ्तार अभिषेक कुमार को हाल ही में जेल भेजा गया है। जांच में खुलासा हुआ कि उसने हरियाणा के बदमाशों को सिम कार्ड उपलब्ध कराया था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने आगे की कार्रवाई तेज की है।

गौरतलब है कि पिछले महीने कच्ची-पक्की इलाके में एसबीआई एटीएम से 25 लाख रुपये की चोरी हुई थी। इस मामले में टावर डंपिंग और वैज्ञानिक जांच के आधार पर कई मोबाइल नंबरों को संदेह के घेरे में लिया गया है। इन्हीं सुरागों के सहारे पुलिस बदमाशों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।

अब तक की जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि जिले समेत विभिन्न स्थानों पर हुई एटीएम चोरी की घटनाओं के पीछे अंतरराज्यीय गिरोह सक्रिय है। जांच एजेंसियों को संदेह है कि इन वारदातों को हरियाणा के मेवात गिरोह के शातिर अंजाम दे रहे हैं। इस संबंध में हरियाणा पुलिस से भी संपर्क किया गया है। डीआईजी से अनुमति मिलते ही विशेष टीम हरियाणा रवाना होगी।