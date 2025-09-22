Language
    बिहार में कोई सरकारी स्कूल पांच तो कोई साढ़े छह घंटे हो रहा संचालित, शिक्षकों से अभिभावकों तक में असंतोष

    By Ajit Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 12:39 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर जिले के कई सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है जिससे स्कूलों का समय तीन तरह का हो गया है। कुछ स्कूल साढ़े पांच घंटे तो कुछ पांच घंटे चल रहे हैं जिस कारण शिक्षकों में असंतोष है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पर दो पालियों में विद्यालय संचालन का आदेश जारी किया है।

    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। जिले के कई सरकारी स्कूलों के खुलने व बंद होने के समय पर बदलाव किया गया है। इस बदलाव से स्कूलों का टाइमिंग तीन तरह का हो गया है। कोई स्कूल साढ़े पांच घंटा, कोई पांच घंटा तो कोई साढ़े छह घंटे तक स्कूलों का संचालन हो रहा है।

    डेढ़ घंटे के अंतर को लेकर शिक्षकों में असंतोष है। जिले में स्कूलों के तीन तरह का टाइम टेबल है। पहला सुबह 6.30 से 11.30 बजे, दूसरा 12 से शाम पांच बजे तक और तीसरा 9.30 से 4.00 बजे तक का स्कूल टाइमिंग है।

    स्कूलों की ओर से कहा गया कि छात्र उपस्थिति के अनुपात में वर्ग कक्षा का घोर अभाव है, जिसके कारण छात्र, छात्राओं की उपस्थिति तथा उनका पठन-पाठन प्रभावित हो रहा है। जिस कारण उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय को दो पालियों में संचालित कराने का अनुरोध किया गया था।

    जिला शिक्षा पदाधिकारी ने पूरे मामले की समीक्षा के बाद केन्द्रीय विद्यालय के तर्ज पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन का आदेश निर्गत किया गया है। सबसे बड़ी बात यह कि उच्च शिक्षा के पढ़ाई के घंटे घटा दिये गये हैं।

    इन स्कूलों का बदला समय 

    उत्क्रमित उमावि. विद्यालय मुस्तफापुर, उच्च माध्यमिक विद्यालय मंगुरहिया, उच्च माध्यमिक विद्यालय नरियार, उच्च माध्यमिक विद्यालय कल्याणपुर हरौना, उच्च माध्यमिक विद्यालय सकरी सरैया, उच्च माध्यमिक विद्यालय महम्मदपुर सूबे, उच्च माध्यमिक विद्यालय पकड़ी, उच्च माध्यमिक विद्यालय पकड़ी, उच्च माध्यमिक जाता, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय सोढ़ना माधोपुर, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय सिंगार, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय बैरिया, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय सदातपुर सोनबरसा, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय बरियापुर कांध, उच्च माध्यमिक विद्यालय नरगी जीवनाथ, उच्च माध्यमिक विद्यालय गिंजास, उच्च माध्यमिक विद्यालय महम्मदपूर बदल, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहसरी, उच्च माध्यमिक विद्यालय कर्णपुर दक्षिणी, उच्च माध्यमिक विद्यालय गरहां, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय छाजन हरिशंकर पश्चिमी, उच्च माध्यमिक विद्यालय रजवारा भगवान, उच्च माध्यमिक विद्यालय अब्दुल नगर माधोपुर, उच्च माध्यमिक विद्यालय शहवाजपुर, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय मझौल खेतल, उच्च माध्यमिक विद्यालय जम्हरूआ, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय मकदूमपुर कोदरिया में पहली से आठवीं कक्षा साढ़े छह से 11.30 बजे तक संचालित होंगे।

    इसके बाद साढ़े ग्यारह से 12 बजे तक मिड डे मील का संचालन होगा। वहीं नौवीं से बारहवीं तक के कक्षा का संचालन 12 से पांच बजे तक संचालित करने का आदेश दिया है।