बिहार में 23 नए अभियोजन कार्यालयों की होगी स्थापना, कानूनी मुकदमों का तेजी से होगा निपटारा
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। बिहार के 23 जिले व अनुमंडलों में अभियोजन कार्यालय भवन का निर्माण किया जाएगा। गृह विभाग के सचिव ने इससे संबंधित सभी जिलों के डीएम को अवगत कराया है। हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए शीघ्र इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। इसके लिए प्राथमिकता के आधार पर भूमि चिह्नित कर रिपोर्ट गृह विभाग को भेजने को कहा है।
नए भवन के निर्माण को लेकर करीब चार हजार वर्गफीट भूमि की आवश्यकता होगी। जिले में दो जगहों सदर व पश्चिमी अनुमंडल में नए अभियोजन कार्यालय भवन का निर्माण किया जाना है। वर्तमान में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अभियोजन कार्यालय का संचालन कोर्ट परिसर व एसडीओ पश्चिमी कार्यालय भवन से हो रहा है।
नए भवन बनने से कामकाज सुचारु व सुदृढ़ होगा। अभिलेखों का रखरखाव व संरक्षण भी बेहतर हो सकेगा। इसे देखते हुए 23 जिले व अनुमंडलों में 45 अभियोजन कार्यालय भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए अगर सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होगी तो लीज पर निजी भूमि अधिग्रहित की जाएगी।
कई जिलों में चार-चार नए भवन का होगा निर्माण
गृह विभाग के सचिव ने सभी डीएम को प्राथमिकता के आधार पर भूखंड चिह्नित करते हुए अविलंब रिपोर्ट भेजने को कहा है ताकि निर्माण कार्य से जुड़ी आगे की प्रक्रिया शुरू की जा सके। कई जिले ऐसे भी हैं, जहां तीन-तीन जगहों पर अभियोजन कार्यालय भवन का निर्माण किया जाना है।
गृह विभाग की ओर से जिला व अनुमंडलवार इसकी सूची भेजी गई है, जहां निर्माण कराया जाना है। अभियोजन निदेशालय को भी इसकी रिपोर्ट देने को कहा है।
इन जिलों में होगा निर्माण
- पटना जिले में पटना सिटी, दानापुर, मसौढ़ी और पालीगंज।
- नालंदा जिले में हिलसा।
- गयाजी जिले में शेरघाटी।
- औरंगाबाद जिले में औरंगाबाद और दाउदनगर।
- सारण जिले में छपरा और सोनपुर।
- कैमूर जिले में भभुआ और मोहनिया।
- मुजफ्फरपुर जिले में सदर और पश्चिमी क्षेत्र।
- सीतामढ़ी जिले में पूपरी और बेलसंड।
- वैशाली जिले में महनार।
- पूर्वी चंपारण जिले में सिकहरना, रक्सौल और अरेराज।
- पश्चिमी चंपारण जिले में नरकटियागंज।
- दरभंगा जिले में दरभंगा, बेनीपुर और बिरौल।
- समस्तीपुर जिले में दलसिंहसराय और साहपुर पटोरी।
- सहरसा जिले में सहरसा।
- सुपौल जिले में सुपौल, वीरपुर और निर्मली।
- पूर्णिया जिले में वायसी, धमदाहा और बनमखी।
- कटिहार जिले के वारसोई।
- भागलपुर जिले के कहलगांव।
- बांका जिले का बांका।
- बेगूसराय जिले के तेघरा, बलिया, मंझौल और बखरी।
- खगड़िया जिले के गोगरी।
- शेखपुरा जिले के शेखपुरा।
