27 रोचक और ऐतिहासिक जानकारियां मुजफ्फरपुर के बारे में, नामाकरण से स्मार्ट सिटी बनने तक

प्रमोद कुमार, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur District History: उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी कहा जाने वाला मुजफ्फरपुर आज 151 वर्षों का सफर पूरा कर चुका है। आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से यह जिला बिहार के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में शामिल है। आइए जानते हैं मुजफ्फरपुर से जुड़ी वे रोचक बातें जो इसे खास बनाती हैं:-