Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मुजफ्फरपुर में कुत्तों ने महिला को नोंचकर मार डाला, दो जख्मी, यहां आवारा कुत्तों का झुंड सक्रिय  

    By Manoj Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 10:41 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर के बोचहां में आवारा कुत्तों के हमले में गंभीर रूप से घायल 65 वर्षीय पहलदिया देवी की एसकेएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। साहपुर चौर में ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    संवाद सहयोगी, बोचहां (मुजफ्फरपुर)। थाना क्षेत्र के साहपुर चौर के पास आवारा कुत्तों के झुंड के हमले के दौरान गंभीर रूप से जख्मी तीन महिलाओं में से एक ने रविवार को दम तोड़ दिया। उसका इलाज एसकेएमसीएच में चल रहा था। मृत महिला पहलदिया देवी (65) एतवारपुर ताज गांव की रहने वाली थी।

    पहलदिया देवी के पुत्र विनोद राम, प्रमोद राम ने बताया कि उसकी मां गांव की ही मोहिदान खातून और जुलेखा खतून के साथ साहपुर चौर साग तोड़ने गई थी। इसी दौरान कुत्तों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया।

    कुत्तों और महिलाओं के आवाज सुनकर स्थानीय ग्रामीण दौड़े। लाठी-डंडे की मदद से कुत्तों को भगाया। जख्मी महिलाओं को लेकर पीएचसी गए। वहां के चिकित्सक प्राथमिक उपचार के बाद एसकेएमसीएच रेफर कर दिया। जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

    चिकित्सक के अनुसार पहलदिया को कुत्तों ने बीस से अधिक जगहों पर बुरी तरह नोंचा था। इस कारण उसकी स्थिति गंभीर बनी थी। थानाध्यक्ष श्रीकांत चौरसिया ने बताया कि घायल पहलदिया देवी की मौत की सूचना मिली है।

    घटनास्थल की जांच की गई है। आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए उच्च अधिकारियों को सूचित किया जा रहा है, ताकि जल्द ही कोई ठोस कदम उठाया जा सके। साथ ही खुले जगह पर मांस मछली की वेस्ट मटेरियल फेंकने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

    मांस-मछली के वेस्ट को खा रहे थे कुत्ते, महिलाओं को देख कर दिया हमला 

    ग्रामीणों ने बताया कि जहां पर कुत्तों की झुंड महिलाओं पर हमला बोला, जहां मांस-मछली के वेस्ट फेंका जाता है। मांस-मछली का वेस्ट खाने के बाद आवारा कुत्ते आक्रमक बन रहे है। इसके शिकार खेत-खलियान जाने वाली महिलाएं हो रही हैं। ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन से यत्र-तत्र मांस-मछली के वेस्ट फेंकने पर पाबंदी लगाते हुए फेंकने वाले पर कार्रवाई करने की मांग की है।

    पारू के बच्ची को नोचने के बाद हो गयी थी मौत 

    पिछले वर्ष 26 नवंबर को पारू थाना क्षेत्र के मोहजमा गांव में कुत्ता के काटने से जख्मी तीन वर्षीय बच्ची ने इलाज के दौरान एसकेएमसीएच में दम तोड़ दिया था। वह कमलेश सहनी की पुत्री शिवानी थी।

    वह अपने दरवाजे के सामने सड़क पर खड़ी थी कि इसी बीच दौड़ता हुआ कुत्ता आया और उसे बेरहमी से सिर पर हमला कर दिया। इससे वो बुरी तरह घायल हो गयी थी। इससे पहले भी शहर के मिठनपुरा में बच्ची पर कुत्ते ने हमला कर दिया था। इससे उसकी मौत हो गई थी।