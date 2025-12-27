500 करोड़ से गंडक नदी पर बनेगा 2 किमी लंबा पुल, मुजफ्फरपुर से सारण की दूरी होगी कम
Bihar New Bridge Project: मुजफ्फरपुर के पारू प्रखंड में गंडक नदी पर 500 करोड़ रुपये की लागत से दो किलोमीटर लंबा पुल बनेगा। यह पुल पारू को सारण जिले के ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Paroo Saran Bridge Muzaffarpur: पारू प्रखंड अंतर्गत फतेहाबाद में गंडक नदी पर करीब दो किलोमीटर लंबा पुल बनाया जाएगा। इस पुल के निर्माण पर लगभग 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। राज्य कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद पुल निर्माण विभाग ने परियोजना को लेकर आगे की प्रक्रिया तेज कर दी है। प्रस्तावित पुल टू-लेन होगा और इसके साथ एप्रोच पथ का भी निर्माण कराया जाएगा।
पुल के लिए भूमि अधिग्रहण आवश्यक होने के कारण पुल निर्माण विभाग की ओर से सर्वे कार्य शुरू कर दिया गया है। विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जमीन की स्थिति का आकलन कर रही है। रैयतों की पहचान कर भूमि का पूरा विवरण जुटाया जा रहा है, ताकि अधियाचना तैयार कर जिला भू-अर्जन कार्यालय को सौंपी जा सके।
यह पुल पारू को सीधे सारण जिले के तरैया से जोड़ेगा। पुल के निर्माण से पारू और आसपास के क्षेत्रों की सारण से सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। वर्तमान में लोगों को सारण जाने के लिए करीब 20 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है, जो पुल बनने के बाद काफी कम हो जाएगी। इससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी।
पुल निर्माण विभाग के वरीय परियोजना अभियंता आलोक कुमार ने बताया कि फिलहाल परियोजना शुरुआती चरण में है। भूमि अधिग्रहण से संबंधित सर्वे पूरा होने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और शीघ्र ही जिला भू-अर्जन कार्यालय को अधियाचना उपलब्ध कराई जाएगी।
बताया जा रहा है कि एप्रोच पथ के निर्माण में आवासीय और कृषि भूमि का भी अधिग्रहण किया जा सकता है। पुल बनने के बाद छपरा, सिवान और गोपालगंज होते हुए उत्तर प्रदेश जाना भी अधिक आसान हो जाएगा। इस परियोजना से क्षेत्रीय आवागमन के साथ-साथ आर्थिक विकास को भी गति मिलने की उम्मीद है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।