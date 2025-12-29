ट्रेनों में यात्रियों के आभूषण लूटकर वीडियो काल पर पत्नी-बेटे संग जश्न मनाता था धीरज

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । ट्रेनों में आभूषण, नकदी समेत अन्य सामान चोरी करने के बाद धीरज सिंह काफी खुश होता था। सोना, चांदी, हीरे के आभूषण मिलने के बाद उसकी खुशी दोगुनी हो जाती थी। इसके बाद हाजीपुर के एक होटल से पत्नी, बेटा, बेटी पूरे परिवार के साथ वीडियो काल पर जुड़ जाता था और इसके माध्यम से आभूषण को दिखा बताता था कि वह एक दिन में यात्रियों की कितनी संपत्ति चुराई है।

उसकी दो बेटियां दिल्ली में पढ़ती है। पत्नी, बेटे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया धीरज के पास से जब्त मोबाइल से कई ऐसी चौंकाने वाली तस्वीरें मिली हैं। हाजीपुर थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने जब सभी का मोबाइल खंगाला तो सभी ने हाथों में लाखों रुपये नोट के साथ तस्वीर खिंचवाई है।

चोरी का सोना-चांदी, हीरा बेचकर सुनार से मिलने नोट धीरज सिंह गिनता नजर आ रहा है। जांच में पता चला कि प्रीति खेमका के 15 लाख से अधिक के आभूषण चोरी करने के दो महीने पहले 10 व 11 अक्टूबर को 12149 पुणे-सुपौल एक्सप्रेस ट्रेन में उसने सात यात्रियों का सामान व आभूषण चोरी किया था।

इसकी एफआइआर भी सहरसा में यात्रियों ने कराई थी। वहां से एफआइआर हाजीपुर भेजी गई। हाजीपुर जीआरपी में प्राथमिकी की है। प्रीति खेमका वाले आभूषण से इसे पांच लाख कैश मिला था और पुणे-सुपौल वाले में पांच लाख रुपये सुनार ने दिया था। इसके खाते में 10 लाख रुपये आए।

इसमें खर्च करने के बाद साढ़े आठ लाख रुपये हैं। इस पैसे को भी जीआरपी ने फ्रीज कराया है। पुणे-सुपौल ट्रेन से चोरी गए कुछ यात्रियों के ट्राली बैग सहित अन्य सामान बरामद किया गया है। रेल एसपी वीणा कुमारी ने कहा पुणे-सुपौल से चोरी गए सभी यात्रियों का सामान शीघ्र बरामद कर लिया गया है।

हाजीपुर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एसआइटी गठित की गई है। इसमें आरपीएफ क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर चंदन कुमार सिंह सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी हैं। पुणे-सुपौल ट्रेन में इन यात्रियों का चोरी हुआ था सामान मधेपुरा थाना क्षेत्र के बरदाहा गांव निवासी आनंद कुमार उक्त ट्रेन के ए-1 के 35 नंबर बर्थ पर सफर कर रहे थे। पाटलिपुत्र स्टेशन से पहलेजा घाट स्टेशन तक सामान सुरक्षित था। उसके बाद पत्नी को नींद लग गई और सारा सामान हाजीपुर में चोर लेकर उतर गया।