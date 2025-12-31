बिहार में लूट के दौरान युवक की गोली मारकर हत्या, औराई में दहशत
मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र के बलिया गांव में लूटपाट के दौरान बदमाशों ने अर्जुन कुमार नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। उसे एसकेएमसीएच ले जाया ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Crime News: औराई थाना क्षेत्र के राजखंड उत्तरी पंचायत अंतर्गत बलिया गांव में लूटपाट के दौरान बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी।
मृतक की पहचान बलिया गांव निवासी अर्जुन कुमार के रूप में हुई है। घायल अवस्था में उसे एसकेएमसीएच लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार युवक के सीने में तीन गोलियों के निशान पाए गए हैं।
घटना शाम 7:30 से 8 बजे के बीच की बताई जा रही है। लूट के दौरान अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। हैरानी की बात यह रही कि घटना के काफी देर बाद तक स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना नहीं मिल सकी। बाद में एसकेएमसीएच ओपी पुलिस को अस्पताल से सूचना दी गई।
सूचना मिलते ही मृतक के पिता जगदेव पंडित समेत अन्य स्वजन एसकेएमसीएच पहुंचे। इमरजेंसी वार्ड से लेकर पोस्टमार्टम हाउस तक लोगों की भारी भीड़ जुटी रही। स्वजनों का कहना है कि उन्हें घटना की जानकारी सीधे अस्पताल से मिली, जब वे पहुंचे तब अर्जुन की मौत हो चुकी थी।
इधर, पुलिस ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्वजनों का बयान दर्ज किया जा रहा है। औराई थानाध्यक्ष ने बताया कि पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच की जा रही है। पुलिस लूट और आपसी रंजिश, दोनों बिंदुओं पर तहकीकात कर रही है।
वहीं ग्रामीणों और परिजनों ने वरीय पुलिस पदाधिकारियों से अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस की सूचना व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
