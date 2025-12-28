मुजफ्फरपुर में चतुर्थ सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के थंब इंप्रेशन और चेहरे का होगा मिलान

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। चतुर्थ सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण जिले के सभी शिक्षकों के थंब इंप्रेशन और चेहरे का मिलान होगा। सोमवार और मंगलवार को जिला स्कूल परिसर में सभी शिक्षकों को दो शिफ्टों में पहुंचना है। सोमवार को 10 से एक बजे तक मुशहरी, नगर क्षेत्र, गायघाट, कटरा और मुरौल के शिक्षक पहुंचेंगे। वहीं दोपहर दो बजे से औराई, सकरा, बंदरा और मड़वन के सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को जांच के लिए पहुंचना है। मंगलवार को सुबह 10 से एक बजे तक कुढ़नी, मीनापुर, बोचहां और सरैया के शिक्षकों के थंब इंप्रेशन और फोटो का मिलान किया जाएगा। वहीं दोपह दो बजे साहेबगंज, पारू, कांटी और मोतीपुर के शिक्षकों को पहुंचना है। इसको लेकर डीपीओ स्थापना की ओर से अधिसूचना जारी की गई है।

इसमें कहा गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निर्देश के आधार पर जिला शिक्षा विभाग की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों का मूल प्रवेश पत्र कार्यालय में जमा किया जाना है और उनके अंगूठे के निशान और चेहरे का मिलान किया जाना है।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से भी पिछले सप्ताह इसका निर्देश जारी किया गया था। डीपीओ स्थापना ने सभी बीइओ को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वे अपने स्तर से सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को मूल प्रवेश पत्र के साथ-साथ अन्य दस्तावेज लेकर जिला स्कूल में निर्धारित तिथि को उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।