    मुजफ्फरपुर सिक्स लेन पर बड़ा अपडेट, सालभर में चांदनी चौक से बखरी तक सुगम होगा सफर

    By Babul Deep Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 04:24 PM (IST)

    CM Pragati Yatra Bihar: मुजफ्फरपुर में चांदनी चौक से बखरी तक सिक्स लेन सड़क का निर्माण तेजी से चल रहा है। डीएम और एसएसपी ने कार्य का निरीक्षण कर गुणवत ...और पढ़ें

    Chandni Chowk Bakhri Road: इस योजना में बखरी की ओर से लगातार काम चल रहा है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Six Lane Road: शहर की ट्रैफिक समस्या को बड़ी राहत देने वाली चांदनी चौक से बखरी तक सिक्स लेन सड़क परियोजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। करीब 89 करोड़ रुपये की लागत से हो रहे इस चौड़ीकरण कार्य के अगले वर्ष जनवरी तक पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। 

    परियोजना की प्रगति को लेकर शनिवार को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी सुशील कुमार ने स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम-एसएसपी ने पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता ई. गणेश जी को निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। 

    साथ ही निर्माण की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता न करने की सख्त हिदायत दी गई। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान चांदनी चौक-बखरी मार्ग के सिक्स लेन निर्माण की घोषणा की थी। 

    इसके बाद कैबिनेट से प्रशासनिक स्वीकृति मिलने पर पथ निर्माण विभाग ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर कार्य शुरू कराया। परियोजना को 18 माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें अब तक लगभग छह माह का समय बीत चुका है।

    फिलहाल बखरी की ओर से निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। सड़क चौड़ीकरण को लेकर अतिक्रमण हटाया जा चुका है। दोनों ओर मिट्टी भरकर सड़क को समतल किया जा रहा है, वहीं समानांतर रूप से सड़क निर्माण का काम भी जारी है, ताकि तय समय सीमा में परियोजना को पूरा किया जा सके।

    मुख्यमंत्री की संभावित यात्रा से बढ़ी रफ्तार

    जिले में मुख्यमंत्री की संभावित यात्रा को देखते हुए निर्माण कार्य में और तेजी लाई गई है। चर्चा है कि मुख्यमंत्री स्वयं इस सिक्स लेन परियोजना की प्रगति की समीक्षा कर सकते हैं। इसी क्रम में मधुबनी पंचायत सहित आसपास के क्षेत्रों में भी विकास कार्यों को तेज किया गया है और पंचायत को मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है।

    चांदनी चौक-बखरी रोड का निरीक्षण करने के बाद डीएम और एसएसपी ने बाजार समिति परिसर स्थित नवनिर्मित प्रशासनिक भवन का भी जायजा लिया और संबंधित एजेंसियों को कार्य शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया।

    सिक्स लेन सड़क के बनकर तैयार होने से मुजफ्फरपुर शहर में जाम की समस्या से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, साथ ही आवागमन और व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।