बिहार के सरकारी स्कूलों में टेक्नोलॉजी क्रांति, मास्टरजी बनेंगे साइबर और AI एक्सपर्ट

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Government Schools: बिहार के सरकारी स्कूलों में अब पढ़ाई का तरीका पूरी तरह बदलने जा रहा है। परंपरागत शिक्षण के साथ-साथ अब सरकारी स्कूलों के शिक्षक साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के एक्सपर्ट बनेंगे, जबकि छात्रों को भी कंप्यूटर और डिजिटल स्किल्स की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी।

डीएम ने की पहल जिले के ब्रह्मपुरा और साहेबगंज स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में इस नई पहल की शुरुआत हो चुकी है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की पहल पर दोनों विद्यालयों में निश्शुल्क कंप्यूटर शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है।

तकनीकी रूप से होंगे सक्षम डीएम ने कहा कि आज के दौर में डिजिटल साक्षरता कोई विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्यता बन चुकी है। सरकारी स्कूलों के छात्र भी अब तकनीकी रूप से सक्षम होकर निजी स्कूलों के छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे।

शिक्षकों को साइबर सुरक्षा और AI का प्रशिक्षण इस कार्यक्रम के तहत सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को भी आधुनिक तकनीकी विषयों पर प्रशिक्षित किया जाएगा। इसका व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे पढ़ाने के तरीके को अधिक रोचक, प्रभावी और आधुनिक बना सकें। उन्हें निम्न जानकारियां दी जाएंगी-

साइबर सुरक्षा

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

चैट GPT और अन्य AI टूल्स छात्रों को डिजिटल स्किल्स से जोड़ा जाएगा छात्रों को भविष्य की पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करने के उद्देश्य से निम्न प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जा रही है-

कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी

डिजिटल कौशल

सुरक्षित इंटरनेट उपयोग

आधुनिक सूचना तकनीक NIELIT पटना के साथ साझेदारी यह कार्यक्रम सुविक्सन वेलफेयर फाउंडेशन के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। फाउंडेशन ने NIELIT पटना के साथ साझेदारी कर बिहार में साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण की व्यवस्था की है, जिससे छात्रों और शिक्षकों को सुरक्षित डिजिटल वातावरण की समझ मिल सके।

हिंदी-अंग्रेजी में पढ़ाई, सर्टिफिकेट भी मिलेगा प्रशिक्षण सामग्री हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराई गई है, ताकि सभी छात्र आसानी से सीख सकें।छात्रों को इससे जुड़ी सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। जिससे उन्हें उच्च शिक्षा और रोजगार में सीधा लाभ मिलेगा।

निश्शुल्क कंप्यूटर पुस्तकें

पाठ्यक्रम पूरा करने पर प्रमाण पत्र 100 स्कूलों तक पहुंचेगी योजना फाउंडेशन की योजना जिले के करीब 100 सरकारी विद्यालयों में निश्शुल्क ऑनलाइन कंप्यूटर शिक्षा शुरू करने की है। डीएम ने बताया कि यह कार्यक्रम पूरी तरह निश्शुल्क है और जिला प्रशासन के सहयोग से संचालित किया जा रहा है।