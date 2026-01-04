बिहार के सरकारी स्कूलों में छात्रों को मिलेगी मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग सुविधा, NEET-JEE से रेलवे-बैंकिंग तक की तैयारी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। जिले के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। वहीं नौवीं व दसवीं के विद्यार्थियों को फाउंडेशन कोर्स भी कराने की योजना है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा दी जाएगी।

नौंवी से बारहवीं तक के विद्यार्थियों को यह सुविधा देने की योजना है। इसे नए शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा। कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करायी जाएगी। नामी गिरामी कोचिंग संस्थानों से बातचीत जारी जिन विद्यार्थियों को मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नहीं जाना है, उनको अतिरिक्त प्रतियोगी परीक्षा जैसे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग सहित अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की भी तैयारी कराई जाएगी। नामी गिरामी कोचिंग संस्थानों से बातचीत चल रही है।

आईआईटी कानपुर और आईआईटी पटना जैसे संस्थानों से भी सहयोग लिया जा रहा है। स्कूलों में प्रतिदिन चलने वाली कक्षाओं के अतिरिक्त एक से डेढ़ घंटे की आनलाइन कक्षाएं संचालित होगी. जिसमें विभिन्न संस्थानों के विषय के शिक्षक क्लास लेंगे। ऑनलाइन क्लास को लेकर सर्व शिक्षा अभियान को गाइड लाइन दिया गया है।

सप्ताह में एक दिन तैयारी का आंकलन जिले के अधिकांश माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा है। इसके बावजूद प्रखंड शिक्षा अधिकारियों से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है। स्मार्ट क्लास वाले स्कूलों में वाईफाई को लेकर पूर्व में ही निर्देशित किया जा चुका है। वहीं सप्ताह में एक दिन मूल्यांकन भी होगा। ताकि उसकी तैयारी का आकलन हो सके।