बिहार में उद्यमियों को सुरक्षा देने की विशेष पहल, डीएम के निर्देश पर पुलिस गश्ती बढ़ाने की तैयारी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar entrepreneurs security: बिहार में औद्योगिक विकास को सुरक्षित और निर्बाध बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने ठोस पहल शुरू की है। मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमियों की सुरक्षा को लेकर उठी चिंताओं के बाद डीएम सुब्रत कुमार सेन ने स्थानीय थानाध्यक्ष को सीधे निर्देश देते हुए सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने का आदेश दिया है।

बेला स्थित बियाडा कार्यालय में आयोजित उद्यमी संवाद कार्यक्रम के दौरान उद्यमियों ने औद्योगिक क्षेत्र में चोरी, अंधेरा और पुलिस गश्ती की कमी जैसे मुद्दे उठाए। उद्यमियों ने कहा कि पर्याप्त सुरक्षा के बिना उद्योगों का सुचारू संचालन संभव नहीं है।

उद्यमियों की बातों को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने अगली बैठक में बेला थानाध्यक्ष की अनिवार्य भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में नियमित पुलिस गश्ती बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने को कहा। बैठक में एसएसपी सुशील कुमार भी मौजूद रहे।

प्रशासन की तत्परता का असर उसी शाम देखने को मिला, जब औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस की दो गश्ती वाहन सक्रिय नजर आए। उत्तर बिहार उद्यमी संघ के पदाधिकारियों ने इसे सकारात्मक पहल बताते हुए कहा कि इससे उद्यमियों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा है।

बैठक में स्ट्रीट लाइट और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। डीएम ने बियाडा के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि उद्यमियों को किसी भी प्रकार की अनावश्यक परेशानी न हो।