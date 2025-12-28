तकनीकी शिक्षा में बेटियों की उड़ान, बीटेक के छह ब्रांच में बनीं स्टेट टॉपर
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Engineering University Topper: तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अब बेटियां भी नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की ओर से सत्र 2021–25 के लिए जारी टॉपर सूची में यह साफ दिखाई देता है।
बीटेक की छह प्रमुख ब्रांचों में छात्राओं ने स्टेट टॉपर बनकर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया है। सिविल इंजीनियरिंग को छोड़कर शेष सभी ब्रांचों में बेटियों का दबदबा रहा।
यूनिवर्सिटी टॉपर का गौरव सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (SIT) के छात्र विवेक कुमार को मिला है। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में 9.34 सीजीपीए हासिल कर राज्य के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। विवेक सिविल ब्रांच के भी टॉपर रहे।
बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ने सत्र 2021–25 के लिए कुल 22 मेधावियों की सूची जारी की है। इसमें यूनिवर्सिटी टॉपर के साथ-साथ सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी ब्रांच में गोल्ड, सिल्वर व ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थी शामिल हैं।
छह ब्रांच में छात्राओं का परचम
मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ज्योति कुमारी, इलेक्ट्रिकल में खुशबू कुमारी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में निक्की कुमारी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में सृष्टि सिन्हा, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में कविता कुमारी और आईटी ब्रांच में शिवानी ने स्टेट टॉपर बनकर यह साबित किया कि तकनीकी शिक्षा में बेटियां किसी से पीछे नहीं हैं।
आइटी में एमआईटी का दबदबा
आईटी ब्रांच में एमआईटी मुजफ्फरपुर के विद्यार्थियों ने राज्य स्तर पर टॉप-थ्री स्थान प्राप्त किया। शिवानी को गोल्ड, मो. इमरान को सिल्वर और अमिय कुमार को ब्रॉन्ज मेडल मिला।
विश्वविद्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार, यदि किसी अभ्यर्थी को जारी मेधा सूची पर आपत्ति हो तो वह 7 जनवरी तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ परीक्षा नियंत्रक के समक्ष दावा प्रस्तुत कर सकता है। इसके बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
ब्रांच वार टापरों की सूची
सिविल ब्रांच
छात्र का नाम - कालेज का नाम - सीजीपीए - मेडल
- विवेक कुमार - एसआइटी सीतामढ़ी - 9.34 - गोल्ड
- राहुल कुमार - बख्तियारपुर अभियंत्रण महाविद्यालय - 9.13 - सिल्वर
- रोशन कुमार गुप्ता - राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय बेगूसराय - 9.12 ब्रांज
मैकेनिकल
- ज्योति कुमारी - राजकी अभियंत्रण महाविद्यालय वैशाली - 9.33 - गोल्ड
- तबस्सुमु जबीन - मौलाना आजाद कालेज आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाजी पटना - 9.14 सिल्वर
- राजीव कुमार - गया कालेज आफ इंजीनियरिंग - 8.98 - ब्रांज
इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्यूनिकेशन
- निक्की कुमारी - श्री फणीश्वरनाथ रेणु अभियंत्रण महाविद्यालय - 8.86 - गोल्ड
- शुभम कुमार - भागलपुर कालेज आफ इंजीनियरिंग - 8.82 - सिल्वर
- अर्पिता स्वराज - भागलपुर कालेज आफ इंजीनियरिंग - 8.82 - सिल्वर
इलेक्ट्रिकल
- खुशबू कुमारी - राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय अरवल - 9.29 - गोल्ड
- रूपाली - भागलपुर अभियंत्रण महाविद्यालय - 9.15 - सिल्वर
- अनिकेत राज- भोजपुर कालेज आफ इंजीनियरिंग - 9.04 - ब्रांज
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग
- सृष्टि सिन्हा - राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय बेगूसराय - 9.22 - गोल्ड
- प्रियांश कुमार वर्मा - विद्या विहार इंस्टीट्यु आफ टेक्नोलाजी पूर्णिया - 9.17 - सिल्वर
- अंकित कुमार - शेरशाह इंजीनियरिंग कालेज रोहतास - 9.09 - ब्रांज
इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रानिक्स
- कविता कुमारी - गया अभियंत्रण महाविद्यालय - 9.28 - गोल्ड
- अन्नु चौधरी - कटिहार अभियंत्रण महाविद्यालय - 9.22 - सिल्वर
- साक्षी कुमारी - कटिहार अभियंत्रण महाविद्यालय - 9.12 - ब्रांज
आइटी
- शिवानी - एमआइटी मुजफ्फरपुर - 8.87 - गोल्ड
- मो. इमरान - एमआइटी मुजफ्फरपुर - 8.48 - सिल्वर
- अमिय कुमार - एमआइटी मुजफ्फरपुर - 8.34 - ब्रांज
