तकनीकी शिक्षा में बेटियों की उड़ान, बीटेक के छह ब्रांच में बनीं स्टेट टॉपर

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Engineering University Topper: तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अब बेटियां भी नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की ओर से सत्र 2021–25 के लिए जारी टॉपर सूची में यह साफ दिखाई देता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बीटेक की छह प्रमुख ब्रांचों में छात्राओं ने स्टेट टॉपर बनकर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया है। सिविल इंजीनियरिंग को छोड़कर शेष सभी ब्रांचों में बेटियों का दबदबा रहा। यूनिवर्सिटी टॉपर का गौरव सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (SIT) के छात्र विवेक कुमार को मिला है। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में 9.34 सीजीपीए हासिल कर राज्य के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। विवेक सिविल ब्रांच के भी टॉपर रहे।

बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ने सत्र 2021–25 के लिए कुल 22 मेधावियों की सूची जारी की है। इसमें यूनिवर्सिटी टॉपर के साथ-साथ सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी ब्रांच में गोल्ड, सिल्वर व ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थी शामिल हैं।

छह ब्रांच में छात्राओं का परचम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ज्योति कुमारी, इलेक्ट्रिकल में खुशबू कुमारी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में निक्की कुमारी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में सृष्टि सिन्हा, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में कविता कुमारी और आईटी ब्रांच में शिवानी ने स्टेट टॉपर बनकर यह साबित किया कि तकनीकी शिक्षा में बेटियां किसी से पीछे नहीं हैं।

आइटी में एमआईटी का दबदबा आईटी ब्रांच में एमआईटी मुजफ्फरपुर के विद्यार्थियों ने राज्य स्तर पर टॉप-थ्री स्थान प्राप्त किया। शिवानी को गोल्ड, मो. इमरान को सिल्वर और अमिय कुमार को ब्रॉन्ज मेडल मिला। विश्वविद्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार, यदि किसी अभ्यर्थी को जारी मेधा सूची पर आपत्ति हो तो वह 7 जनवरी तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ परीक्षा नियंत्रक के समक्ष दावा प्रस्तुत कर सकता है। इसके बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।