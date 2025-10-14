Bihar Election: चुनाव को लेकर 9408 वाहनों की अधिग्रहण, जमा नहीं करने पर होगी कार्रवाई
बिहार में आगामी चुनाव को लेकर प्रशासन ने 9408 वाहनों का अधिग्रहण किया है। चुनाव प्रक्रिया में उपयोग के लिए इन वाहनों को अधिग्रहित किया गया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि वाहन मालिकों को निर्धारित समय पर अपने वाहन जमा करने होंगे, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग बिहार में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है और यह अधिग्रहण उसी तैयारी का हिस्सा है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। विधानसभा चुनाव को लेकर अब तक 9408 वाहनों का अधिग्रहण किया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि दो नवंबर तक हर हाल में सभी वाहन उपलब्ध हो जाएं। जो वाहन स्वामी निर्धारित तिथि वाहनों को जमा नही कराएंगे। उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
इसकी जवाबदेही उन्होंने जिला परिवहन पदाधिकारी को सौंपी है। इसकी रिपोर्ट भी निर्धारित तिथि को अनिवार्य रूप से देने को कहा है, ताकि सभी आवश्यक तैयारी मतदान के दिन से पहले पूरी कर ली जाए।
मतदान केंद्रों तक जाने के लिए जो रूट निर्धारित किया जाएगा। उसी मार्ग से सभी वाहन बूथों तक जाएंगे। इसमें किसी प्रकार से फेरबदल नहीं किया जाएगा। मतदान दलों के रवाना होने के दिन यातायात की सुदृढ व्यवस्था रहेगी।
सभी मार्ग जाम से मुक्त रहेंगे। इसके लिए अभी से ट्रैफिक डीएसपी को रणनीति तैयार करने का निर्देश दिया गया। बताया गया कि जिले में 23 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। डीएम ने इन सभी को क्रियाशील एवं प्रभावी बनाए रखने का निर्देश दिया। सा
थ ही उन्होंने व्यय कोषांग के नोडल पदाधिकारी सह संयुक्त आयुक्त वाणिज्य कर को लगातार मानिटरिंग करने तथा अनुपस्थित कर्मियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
कार्मिक कोषांग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि रिसीविंग, डिस्पैच, नामांकन एवं अन्य कोषांगों में आवश्यक कर्मियों की तैनाती समय पर सुनिश्चित हो ताकि किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो।
