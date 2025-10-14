Bihar Election: चुनाव को लेकर 9408 वाहनों की अधिग्रहण, जमा नहीं करने पर होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। विधानसभा चुनाव को लेकर अब तक 9408 वाहनों का अधिग्रहण किया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि दो नवंबर तक हर हाल में सभी वाहन उपलब्ध हो जाएं। जो वाहन स्वामी निर्धारित तिथि वाहनों को जमा नही कराएंगे। उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

इसकी जवाबदेही उन्होंने जिला परिवहन पदाधिकारी को सौंपी है। इसकी रिपोर्ट भी निर्धारित तिथि को अनिवार्य रूप से देने को कहा है, ताकि सभी आवश्यक तैयारी मतदान के दिन से पहले पूरी कर ली जाए।

मतदान केंद्रों तक जाने के लिए जो रूट निर्धारित किया जाएगा। उसी मार्ग से सभी वाहन बूथों तक जाएंगे। इसमें किसी प्रकार से फेरबदल नहीं किया जाएगा। मतदान दलों के रवाना होने के दिन यातायात की सुदृढ व्यवस्था रहेगी।

सभी मार्ग जाम से मुक्त रहेंगे। इसके लिए अभी से ट्रैफिक डीएसपी को रणनीति तैयार करने का निर्देश दिया गया। बताया गया कि जिले में 23 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। डीएम ने इन सभी को क्रियाशील एवं प्रभावी बनाए रखने का निर्देश दिया। सा