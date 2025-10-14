Bihar Election: मुजफ्फरपुर में तेजी से बंट रहे EPIC, 1.33 लाख मतदाताओं तक पहुंचा पहचान पत्र, क्या आपको मिला वोटर कार्ड?

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं को EPIC (इलेक्ट्रानिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड) भेजने की प्रक्रिया तेजी से निर्वाचन कार्यालय की ओर से की जा रही है। अब तक जिले की सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों में एक लाख 33 हजार 944 ईपिक भेजे जा चुके हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अभी करीब 70 हजार से अधिक ईपिक भेजे जाने हैं। आयोग की ओर से इसके लिए 31 अक्टूबर तक की तिथि निर्धारित की गई थी। इसे लेकर डाक व बीएलओ के माध्यम से भी ईपिक भेजा जा रहा है। जिले में सबसे अधिक मुजफ्फरपुर विधानसभा में 22 हजार 170 मतदाताओं को ईपिक भेजा गया है, जबकि सबसे कम नौ हजार 591 ईपिक मीनापुर विस क्षेत्र में भेजे गए हैं। बताया गया कि इसमें वैसे मतदाता शामिल हैं, जिनका नाम पहली बार मतदाता सूची में जुड़ा हो और जिन्होंने विभिन्न कारणों से नाम एवं पता में संशोधन कराया हो। आयोग इन सभी मतदाताओं को डिजिटल व भौतिक दोनों स्वरूप में पहचान पत्र उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में जुटा है।

आयोग की ओर से कहा गया है कि जिन मतदाताओं तक ईपिक नहीं पहुंच पाएगा, उन्हें भी 12 अन्य प्रमाण पत्र में से कोई एक दिखाने पर मतदान करने का अवसर दिया जाएगा, ताकि कोई भी मतदाता मतदान करने से वंचित नहीं रहे।

विदित हो कि जिले में फर्स्ट टाइम वोटरों (18-19 वर्ष) की संख्या करीब 54 हजार है। इन सभी का नया ईपिक निर्गत कर इन्हें भेजा जा रहा है। चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी व तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस बार ईपिक वितरण में क्यूआर कोड और डिजिटल सत्यापन प्रणाली जोड़ी गई है। इससे मतदाताओं की पहचान और भी आसान व सुरक्षित होगी।

ये वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर कर सकते मतदान अगर ईपिक नहीं है तो भी आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, बैंक, पोस्ट ऑफिस की फोटो सहित पासबुक, श्रम मंत्रालय के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटोग्राफ सहित पेंशन दस्तावेज, सरकारी पहचान पत्र और यूडीआईडी कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकता है।