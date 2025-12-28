Language
    बिहार के विकास को मिलेगी नई रफ्तार, गंडक नदी पर 500 करोड़ से बनेगा 2 किमी लंबा पुल; सर्वे का काम शुरू

    By Babul Deep Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 07:54 AM (IST)

    बिहार में ब्रिज की फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। पारू प्रखंड के फतेहाबाद में गंडक पर दो किलोमीटर लंबा पुल बनाया जाएगा। इस पर करीब 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह टू लेन पुल होगा। राज्य कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति मिलने के बाद पुल निर्माण विभाग ने आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

    एप्रोच पथ का भी निर्माण कराया जाएगा। इसे लेकर भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होगी। पुल निर्माण विभाग ने अधिग्रहण को लेकर सर्वे शुरू किया है। साथ ही कार्यस्थल पर जमीन की स्थिति का भी आकलन किया जा रहा है।

    रैयतों के बारे में पता लगाकर भूमि का पूरा ब्योरा निकाला जा रहा है। इसी आधार पर अधियाचना तैयार कर जिला भू-अर्जन कार्यालय को सौंपी जाएगी। यह पुल पारू को सारण जिले के तरैया से जोड़ेगा। इससे पारू की सीधी कनेक्टिविटी सारण से होगी और दूरी कम हो जाएगी।

    क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में पारू के लोगों को सारण जाने के लिए अतिरिक्त 20 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। पुल बनने के बाद यह दूरी कम हो जाएगी। इससे आवागमन भी सुलभ होगा और समय की बचत होगी।

    पुल निर्माण विभाग के वरीय परियोजना अभियंता आलोक कुमार ने बताया अभी पुल निर्माण का कार्य शुरुआती फेज में है। भूमि अधिग्रहण को लेकर आकलन किया जा रहा है। इसके बाद अधिग्रहण से संबंधित प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शीघ्र ही जिला भू-अर्जन कार्यालय को अधियाचना सौंपी जाएगी।

    बताते हैं कि एप्रोच पथ के निर्माण को लेकर आवासीय व खेतिहर जमीन का बड़ा रकबा अधिग्रहण किया जा सकता है। इस पुल के बनने से छपरा, सिवान होते हुए गोपालगंज से उत्तर प्रदेश जाना आसान होगा।