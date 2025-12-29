मुजफ्फरपुर में छेड़खानी का विरोध बना जानलेवा, किशोरी के भाई की आंख फोड़ी
मुजफ्फरपुर के कटरा थाना क्षेत्र में एक किशोरी से छेड़खानी का विरोध करने पर उसके परिवार पर हमला किया गया। बचाने आए भाई की आंख गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Crime Update: जिले के कटरा थाना क्षेत्र के धनौर इलाके में छेड़खानी का विरोध करना एक परिवार को भारी पड़ गया।
किशोरी के साथ छेड़खानी किए जाने का जब परिजनों ने विरोध किया, तो आरोपितों ने पूरे परिवार पर हमला कर दिया। इस दौरान बहन को बचाने पहुंचे भाई पर इतनी बेरहमी से हमला किया गया कि उसकी आंख गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई।
इतना ही नहीं, बीच-बचाव करने पहुंचे किशोरी के पिता और मां को भी बदमाशों ने नहीं बख्शा। दोनों के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद परिजनों में दहशत का माहौल है।
एसकेएमसीएच में भर्ती, बयान दर्ज करने में जुटी पुलिस
घटना में घायल भाई, पिता और मां को इलाज के लिए श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एसकेएमसीएच) में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का उपचार चल रहा है। पीड़ित परिवार की हालत नाजुक बताई जा रही है।
मामले की सूचना मिलते ही मेडिकल ओपी पुलिस अस्पताल पहुंची और घायलों का बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पीड़ितों के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
