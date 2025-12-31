बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा: गणित के लिए एक्सपर्ट टिप्स, नए टॉपिक पढ़ने की कोशिश न करें
बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट गणित परीक्षा के लिए प्रधानाध्यापक सुधीर कुमार ने महत्वपूर्ण टिप्स दिए हैं। उन्होंने छात्रों को नए टॉपिक शुरू करने के बजाय पढ़े ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Board Inter Exam: बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा फरवरी में प्रस्तावित है और अब परीक्षा में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में परीक्षार्थियों के लिए यह समय बेहद अहम है। बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए कम समय में सही रणनीति के साथ तैयारी जरूरी है।
इसी कड़ी में पह्लादपुर +2 स्कूल के प्रधानाध्यापक एवं गणित विषय के विशेषज्ञ सुधीर कुमार ने गणित के परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि छात्र नए टॉपिक पढ़ने की बजाय पहले से पढ़े गए अध्यायों का रिवीजन करें। गणित में बेहतर प्रदर्शन के लिए नियमित अभ्यास बेहद जरूरी है और परीक्षा को लेकर किसी तरह का तनाव नहीं लेना चाहिए।
गणित परीक्षा को लेकर क्या रखें ध्यान में
गणित विषय में कुल 50 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके लिए 100 प्रश्न दिए जाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि छात्र कैलकुलस, अलजेब्रा सहित सभी सेक्शन की तैयारी संतुलित रूप से करें।हालांकि, परीक्षा में कैलकुलस से लगभग 40 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन सभी टॉपिक की समझ जरूरी है। छात्रों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी मॉडल पेपर अवश्य हल करना चाहिए। कई बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न मॉडल पेपर से मिलते-जुलते होते हैं।
इससे प्रश्नों के पैटर्न को समझने में मदद मिलती है। सुधीर कुमार ने कहा कि गणित में थ्योरम और फार्मूला की स्पष्ट समझ बेहद जरूरी है। जब थ्योरम समझ में आ जाता है तो प्रश्न हल करना आसान हो जाता है। जिस टॉपिक पर पकड़ अच्छी है, उस पर और मजबूत कमांड बनाएं।
परीक्षार्थी इन बातों का रखें विशेष ध्यान
- नए टॉपिक शुरू करने से बचें
- पहले पढ़े गए टॉपिक का रिवीजन करें
- बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर का अभ्यास करें
- नियमित प्रैक्टिस को दिनचर्या में शामिल करें
- समय सीमा में प्रश्न हल करने का अभ्यास करें
- किसी भी तरह के तनाव से बचें
