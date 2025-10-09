40 लाख नहीं देने पर जनसुराज से कटा टिकट, PK की पार्टी पर लगा गंभीर आरोप

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Assembly Election 2025: जनसुराज पार्टी ने अपने 51 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। वहीं टिकट नहीं मिलने से नाराज वार्ड 20 के पार्षद संजय केजरीवाल ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया। वे पार्टी में जिला प्रभारी (अभियान) के पद पर थे।

अब वे मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इसकी घोषणा उन्होंने गुरुवार को अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि करीब ढ़ाई साल में पार्टी के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उनकी मेहनत का परिणाम किसी और को दे दिया गया।

उन्होंने पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगाया। कहा कि हमसे भी 40 लाख रुपये की डिमांड की गई थी, लेकिन उन्होंने इन्कार कर दिया। तब किसी और से पैसे लेकर टिकट थमा दिया गया। हालांकि उन्होंने जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को बचाने की कोशिश की। कहा कि बिचौलिए टिकट खरीद-फरोख्त करने का काम कर रहे हैं। इसमें पीके की टीम जेएसपीटी का एक कर्मी और पार्टी संगठन में शामिल प्रदेश स्तर और स्थानीय नेता भी शामिल हैं।

प्रेस वार्ता करते वार्ड पार्षद संजय केजरीवाल। जागरण उन्होंने कहा कि राशि उगाही के बारे में संभवत: प्रशांत किशोर को पता नहीं है। नगर विस सीट से चुनाव में भारी मतों से जीत का दावा किया। जीतने के बाद प्रमाणपत्र लेकर सबसे पहले पीके के पास ही जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी घोषित करने के लिए प्रशांत किशोर ने जो मापदंड तय किया था।

उन सभी पर नंबर एक रहे। चाहे सर्वे हो या पदयात्रा में शामिल होना। सभी मानकों पर वे अव्वल रहे। इसके बाद भी उन्हें टिकट नहीं दिया जाना यह साबित करता है कि धनबल की जीत हुई है, लेकिन जनता इस बार चुनाव में ऐसे प्रत्याशी को मुंहतोड़ जवाब देगी।