Bihar Assembly Elections 2025: मुजफ्फरपुर नगर सीट से डा. एके दास होंगे जनसुराज के प्रत्याशी, पीके ने की घोषणा
Bihar Assembly Elections 2025:जनसुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मुजफ्फरपुर नगर सीट से डा. एके दास को प्रत्याशी घोषित किया है। पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर ने पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की। डा. दास एके चिकित्सक और समाजसेवी हैं। जनसुराज पार्टी राज्य में एक नई राजनीतिक विकल्प बनने का लक्ष्य लेकर चल रही है।
डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Bihar Assembly Elections 2025: चुनाव आयोग की ओर से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा करने के साथ ही अब प्रत्याशियों की घोषणा का क्रम शुरू हो गया है। इसमें प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने बाजी मार ली है। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर की नगर विधानसभा सीट से प्रसिद्ध चिकित्सक अमन कुमार दास यानी डा.एके दास को प्रत्याशी घोषित किया है।
