बिहार के औद्योगिक विकास को रफ्तार, बेला टेक्सटाइल क्लस्टर में जुड़ेंगे 10 नए शेड

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Industrial Development: बिहार के औद्योगिक विकास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। मुजफ्फरपुर के बेला स्थित औद्योगिक क्षेत्र में टेक्सटाइल क्लस्टर के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बियाडा) द्वारा यहां 10 नए औद्योगिक शेड का निर्माण कराया जा रहा है, जिनमें रेडीमेड वस्त्र निर्माण से जुड़ी इकाइयां स्थापित होंगी। बियाडा के अनुसार, बेला औद्योगिक क्षेत्र में टेक्सटाइल एवं लेदर क्लस्टर को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जा रहा है। टेक्सटाइल क्लस्टर में पहले ही 15 शेड तैयार कर उत्पादन शुरू किया जा चुका है। नए शेड जुड़ने के बाद इसकी कुल क्षमता बढ़कर 25 शेड हो जाएगी।

एक शेड में 500 लोगों को मिलेगा रोजगार बियाडा के उपमहाप्रबंधक नीरज मिश्रा ने बताया कि प्रत्येक नए शेड में करीब 500 लोगों को रोजगार देने की क्षमता होगी। इस तरह 10 नए शेड बनने के बाद लगभग 5,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होगा। देश की कई नामी रेडीमेड गारमेंट कंपनियां बेला टेक्सटाइल क्लस्टर से जुड़ने के लिए संपर्क में हैं।

पलायन रोकने में निभाएगा अहम भूमिका उन्होंने बताया कि टेक्सटाइल क्लस्टर के विस्तार का मुख्य उद्देश्य बिहार के कुशल कारीगरों और श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों की ओर पलायन न करना पड़े। यह क्लस्टर राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

लेदर क्लस्टर में भी तेजी बेला औद्योगिक क्षेत्र में लेदर क्लस्टर का विकास भी तेज़ी से हो रहा है। वर्तमान में 24 शेड में उत्पादन कार्य चल रहा है, जहां करीब एक हजार जीविका दीदियों को रोजगार मिला है। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए आगे भी क्लस्टर विस्तार की योजना है।