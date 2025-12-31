Happy New Year 2026 : मुजफ्फरपुर ने धूमधाम से किया नए साल का स्वागत, आधी रात से गूंज उठे जश्न के रंग

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । शहर के लोग बुधवार शाम से ही डीजे की धमक व गीत-संगीत के बीच थिरक रहे थे। कभी तेज तो कभी मद्धिम होती लाइटें और चारों तरफ झूमते लोग बुधवार व गुरुवार के मिलन का इंतजार कर रहे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रात में जैसे ही 12 बजे पूरा शहर हैप्पी न्यू ईयर बोल उठा। आतिशबाजी का दौर शुरू हो गया। एक-दूसरे के गले लगकर नव वर्ष की बधाई दी। क्या घर और क्या होटल व रेस्टोरेंट, हर तरफ मस्ती में नाचते-गाते लोगों की टोलियां नव वर्ष का स्वागत करते नजर आईं।

कई लोग सड़क पर भी उतर आए और मस्ती की। कार, बाइक पर सवार होकर युवकों ने आधी रात से ही नए वर्ष का जश्न मनाना शुरू कर दिया। देर शाम से ही शहर के प्रमुख होटलों, रेस्टोरेंट से लेकर अन्य स्थानों पर तैयारियां शुरू हो गई थीं।

कई होटलों में नव वर्ष को लेकर विशेष पैकेज की भी व्यवस्था थी। एक से बढ़कर एक म्यूजिकल नाइट की व्यवस्था थी। इसमें शहर के लोग परिवार के साथ तो युगल जोड़े भी शामिल हुए। रेस्टोरेंट, क्लब, होटल व बैंक्वेट में तरह-तरह के व्यंजन की व्यवस्था की गई थी। कड़ाके की ठंड से बेखबर नव वर्ष की मस्ती से लोगों में गर्मी आ गई। घरों में भी सजावट की थी। सोसाइटी से लेकर अपार्टमेंट तक सजाए गए। यहां लोग एकत्र होकर पूरे उत्साह के साथ नाच-गाना कर रहे थे। छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों ने भी जमकर मस्ती की।

इंटरनेट मीडिया पर शुभकामना संदेशों की बहार आधी रात से ही इंटरनेट मीडिया पर शुभकामना संदेशों की बाढ़ आ गई। सभी अपने-अपने मोबाइल से एक से बढ़कर एक शुभकामना संदेश भेजने शुरू कर दिए। इंटरनेट मीडिया के विभिन्न मंचों पर भी लोगों ने अपनी फोटो लगाकर शुभकामनाएं दीं। कई उत्साही युवकों ने रील बना उसे विभिन्न इंटरनेट मीडिया के मंचों पर साझा किया।