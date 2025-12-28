Language
    बढ़ती ठंड के बीच बड़ा फैसला, मुजफ्फरपुर में स्कूल अब एक जनवरी तक बंद

    By Dharmendra SinghEdited By: Dharmendra Singh
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 06:13 PM (IST)

    Muzaffarpur weather update : मुजफ्फरपुर में कड़ाके की ठंड के कारण जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए, जिले ...और पढ़ें

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर । बिहार के मुजफ्फरपुर में हाड़ कंपा देने वाली ठंड ने अब बच्चों की दिनचर्या पर भी ब्रेक लगा दिया है। सुबह की सिहरन और गिरते तापमान के बीच नन्हे कदमों को राहत देने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है।

    सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का आदेश

    बच्चों की सेहत को प्राथमिकता देते हुए 28 दिसंबर 2025 से एक जनवरी 2026 तक जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।

    बता दें कि ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। कड़ाके की ठंड और कम तापमान के बीच अब स्कूलों में अवकाश को और विस्तार किया गया है। ताकि नन्हे छात्रों को ठिठुरन से बचाया जा सके।

    मुजफ्फरपुर में ठंड से बढ़ी परेशानी

    मुजफ्फरपुर जिले में लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड और न्यूनतम तापमान में गिरावट को देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्कूलों के संचालन को लेकर आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार जिले में वर्ग एक से आठ तक के सभी सरकारी, गैर सरकारी (मान्यता प्राप्त) विद्यालयों का संचालन अब दो जनवरी से किया जाएगा। बता दें कि पहले यह 28 दिसंबर तक ही था।

    अब यह आदेश 28 दिसंबर 2025 से एक जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में बच्चों को सुबह की ठंड से राहत देने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। हालांकि, विद्यालयों में प्रशासनिक कार्य पूर्ववत चलते रहेंगे।

    जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों, बीईओ, बीआरपी, सीआरपी एवं संबंधित विद्यालय एचएम को निर्देश दिया गया है कि इसका पालन कराना सुनिश्चित करें।

    प्रशासन का कहना है कि मौसम की स्थिति को देखते हुए आगे भी आवश्यकतानुसार निर्णय लिया जा सकता है। फिलहाल यह कदम बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।