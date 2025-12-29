Language
    अखाड़ाघाट नए फोरलेन पुल का काम तेज, चार पाइलिंग पूरी दूसरी ओर शुरू हुआ निर्माण

    By Babul Deep Edited By: Ajit kumar
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 12:30 PM (IST)

    Muzaffarpur Bridge Construction: मुजफ्फरपुर के अखाड़ाघाट पर बूढ़ी गंडक नदी पर बन रहे नए फोरलेन पुल का काम तेजी से चल रहा है। एक तरफ चार पाइलिंग पूरी ह ...और पढ़ें

    Hero Image

    Akhara Ghat Bridge Update: बूढ़ी गंडक नदी में जलस्तर कम होने के बाद तेजी से कराया जा रहा निर्माण कार्य। जागरण

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Akhara Ghat Four Lane Bridge: बूढ़ी गंडक नदी पर अखाड़ाघाट के समानांतर प्रस्तावित नए फोरलेन पुल का निर्माण कार्य तेज हो गया है।

    नदी का जलस्तर कम होते ही एक तरफ चार पाइलिंग का काम पूरा कर लिया गया है और अब वहां पिलर ढालने की तैयारी शुरू हो गई है। साथ ही समयसीमा के भीतर परियोजना पूरी करने के उद्देश्य से पुल के दूसरी ओर से भी निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया है।

    पुल निर्माण विभाग के वरीय परियोजना अभियंता आलोक कुमार ने बताया कि जलस्तर घटने के बाद निर्माण एजेंसी को कार्य में तेजी लाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे।

    28MUC_13_28122025_510.JPG

    निर्माण कार्य की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। एक साइड से पाइलिंग पूरी होते ही दूसरी तरफ काम शुरू होने से वर्ष 2027 तक पुल निर्माण पूरा होने की संभावना मजबूत हो गई है।

    उन्होंने बताया कि पिलर ढालने का कार्य पूरा होने के बाद नए साल में पुल की ऊपरी संरचना का निर्माण भी शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ-साथ एप्रोच पथ का काम भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण हटाकर जमीन खाली करा ली गई है और सीमांकन का कार्य भी पूरा हो चुका है। अब पुल और एप्रोच रोड का निर्माण एक साथ आगे बढ़ेगा।

    छह पिलर पर होगा फोरलेन पुल

    नए फोरलेन पुल को कुल छह पिलरों पर खड़ा किया जाएगा। इनमें चार पिलर नदी के भीतर और दोनों किनारों पर एक-एक पिलर बनाए जाएंगे। इस परियोजना पर करीब 52 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

    पुल के लिए आंशिक रूप से निजी भूमि का अधिग्रहण किया गया है, जबकि एक एकड़ से अधिक सरकारी भूमि का हस्तांतरण पहले ही पूरा हो चुका है। ऐसे में भूमि से जुड़ी किसी तरह की बाधा नहीं है।

    पुल के चालू होने के बाद अखाड़ाघाट क्षेत्र में लगने वाले जाम से बड़ी राहत मिलेगी। इस पुल की कनेक्टिविटी एक ओर सिकंदरपुर थाना के समीप होगी। थाना के नए भवन का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके पूरा होने के बाद थाना वहां स्थानांतरित किया जाएगा।

    पुराने पुल से सामान्य यातायात जारी रहेगा, जबकि भारी वाहनों का संचालन नए फोरलेन पुल से किया जाएगा। पुराने पुल की मरम्मत का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है और शेष काम भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा।